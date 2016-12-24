Битва с запахом

В Саранске из-за жалоб горожан поработают с очистными сооружениями

Саранская мэрия распространила информацию, в которой рассматривается проблема периодически возникающего в городе неприятного запаха.

«Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» вчера приступило к третьей обработке иловых площадок реагентами в этом сезоне. Первая обработка проведена 17 мая, вторая - спустя месяц. Следующая обработка планировалась на 17 июля, но из-за повышения температуры наружного воздуха и участившихся жалоб горожан на неприятный запах, к обработке приступили ранее запланированной даты. Весь комплекс работ будет выполнен в течение 2 дней.



В целом, микробиологическим препаратом «Экобактер» иловые площадки обрабатывают четвертый сезон. В период между обработками в постоянном режиме ведется мониторинг уровня сероводорода и аммиака. После применения реагентов фиксируется снижение их показателей в несколько раз по сравнению с исходными данными. Кроме этого, в весенне-летний период регулярно лабораторные исследования воздуха проводит Роспотребнадзор. За все время превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от очистных сооружений не выявлено.



Два года назад запущены новая линия очистных сооружений и цех механического обезвоживания. По сравнению со старыми очистными сооружениями принцип их работы совершенно иной. От новой линии очистных сооружений жидкого ила нет. Источником же неприятного запаха являются старые иловые карты, часть которых законсервирована и сейчас прорабатывается вопрос их рекультивации.



Город растет, поэтому и мощности новой линии очистных сооружений необходимо увеличивать, в частности, производительную мощность цеха механического обезвоживания (это полностью позволит исключить подачу сырого осадка на карты). После изучения опыта других городов в Саранске пришли к выводу, что для этого необходимо провести дооснащение существующего оборудования – установить декантеры. На данный момент разработано и согласовано с профильными министерствами и ведомствами техническое задание на разработку ПСД. Параллельно прорабатываются источники финансирования, в том числе возможность участия в федеральных программах.



Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» предпринимает все возможное в рамках своих полномочий, чтобы исключить распространение неприятного запаха с очистных сооружений. Справедливости ради стоит отметить, что в текущем году этот вопрос не стоит так остро, как, например, в 2018 или в 2019 годах. Однако не следует забывать о том, что в черте Саранска и рядом с городом есть предприятия, деятельность которых так же является источником неприятного запаха. Например, на противоположной стороне от очистных сооружений находится завод по производству мясокостной муки, кроме этого птицефабрики используют в качестве удобрений для полей куриный помет. Поэтому меры по предотвращению распространения неприятного запаха нужно предпринимать всем «виновникам», а не одному отдельно взятому предприятию».