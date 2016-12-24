В Саранске утвержден норматив стоимости одного квадратного метра жилья на третий квартал 2021 года

На третий квартал 2021 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу Саранск для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья утвержден в размере 39 499 рублей. Данный норматив в столице Мордовии утверждается ежеквартально.