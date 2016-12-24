В Мордовии автослесарь взял в ремонт и продал чужую машину

В Ковылкинском районе Мордовии следственный отдел МВД установил все детали мошенничества, которое провернул 32-летний уроженец Оренбургской области с чужой машиной.

В ходе предварительного расследования стало известно, что осенью 2017 года ушлый товарищ нашел на сайте «Авито» объявление о продаже в Мордовии автомобиля «KIA CERATO». Иномарка продавалась за 200 тысяч рублей с механическими повреждениями после ДТП.

Злоумышленник по телефону связался с владельцем иномарки и предложил отремонтировать авто в течение одного месяца за 100 тысяч рублей. Он рассказал, в каком автосервисе будет производиться ремонт, и даже оформил договор на оказание работ со своими паспортными данными. Владелец авто согласился и передал ремонтнику машину стоимостью 159 тысяч рублей, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также 50 тысяч рублей в качестве аванса.

Спустя некоторое время злоумышленник позвонил клиенту и сообщил, что на ремонт требуется еще 30 тысяч рублей. При этом к этому моменту он уже продал автомобиль неизвестным лицам. Хозяин машины передал необходимую сумму. В последующем под аналогичным предлогом фигурант дела похитил у него еще 4 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 243 тысячи рублей, которые автослесарь просто потратил на личные нужды.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.