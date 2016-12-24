В Мордовии за полгода выявили 108 фактов взяточничества

Прокуратура республики обобщила результаты противостояния коррупционным проявлениям в первом полугодии 2021 года. Как сообщается, в ходе реализации надзорных полномочий прокурорами в Мордовии выявлено 683 нарушения законодательства в этой сфере. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 279 должностных лиц.

При координирующей роли прокуроров в республике также выявлено 202 преступления коррупционной направленности, в том числе 108 фактов взяточничества. Итогом проведенной координационной работы стало возбуждение ряда уголовных дел по фактам хищения чиновниками вверенного имущества и бюджетных средств, а также получения ими взяток. При этом пресечена преступная деятельность 8 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. Возбуждены уголовные дела в отношении Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ, Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ, бывшего Министра целевых программ РМ, бывшего председателя Государственного комитета РМ по делам молодежи, Главы Атюрьевского муниципального района.

Установлено 13 лиц по фактам получения взяток, из них 2 руководителя органов исполнительной власти РМ, 3 должностных лица муниципальных предприятий, 3 сотрудника Госавтоинспекции, 2 работника казенных учреждений МЧС России и ФСИН России, 2 сотрудника государственных учреждений сферы образования.

В ходе расследования уголовных дел приняты обеспечительные меры к полному возмещению причиненного преступлениями ущерба.