В Саранске в ходе операции «Кольцо» на водителей составили 40 протоколов

Как сообщает МВД по РМ, за 6 месяцев этого года в Мордовии зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения водителями очередности проезда перекрестков. Причем, большая часть подобных ДТП произошла на перекрестках с круговым движением. С целью профилактики дорожных аварий по причине нарушений правил проезда нерегулируемых пересечений дорог с круговым движением 8 июля в Саранске сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Кольцо».

В ходе проведения мероприятия выяснилось, что большинство водителей все же знают, как правильно проезжать перекрестки с круговым движением, а свое нарушение оправдывают торопливостью или помехой со стороны других водителей. Однако были и те, кто заблуждался, думая, что съезд с кольцевой развязки можно осуществлять с любой полосы. Всего за один день проведения оперативно-профилактического мероприятия на нарушителей было составлено порядка сорока административных материалов по ч.1 прим. 1 ст.12.14 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правилам дорожного движения, заезжать на перекресток с круговым движением можно с любого ряда, а выезд следует осуществлять только с крайней правой полосы. Выбор скорости на перекрестке с круговым движением производится на общих основаниях с учетом погодных и дорожных условий, важно правильно выбирать время начала движения, а также сохранять в процессе него уверенность, следуя со средней скоростью потока.