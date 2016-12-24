Арест автомобиля побудил жителя Мордовии оплатить задолженность

Судебные приставы отделения судебных приставов по Рузаевскому району и сотрудники Госавтоинспекции провели совместный рейд с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Он представляет собой систему распознавания автомобильных номеров, адаптированную для службы судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель предлагает должнику-автомобилисту на месте оплатить имеющуюся задолженность. В случае, если этого не происходит, сотрудник службы вправе наложить арест на транспортное средство.

Так, в ходе очередного рейдового мероприятия было взыскано около 30 тысяч рублей задолженности. Автомобилисты накопили долги по штрафам ГИБДД и за электроэнергию. На одно транспортное средство – «Лада Приора» - был наложен арест. Задолженность владельца автомобиля за электроэнергию составляла 14 тысяч рублей. В течение нескольких дней, чтобы не лишиться легкового автомобиля, мужчина погасил всю сумму долга вместе с исполнительским сбором в размере 1 тыс.руб.