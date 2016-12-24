В Саранске пешеход взыскала с водителя деньги за наезд

В Октябрьском суде Саранска рассмотрели примечательное гражданское дело. Попавшая под колеса машины из-за своей неосмотрительности женщина взыскала с водителя 60 тысяч рублей компенсации морального вреда. А просила она и того больше – сразу полмиллиона!

30 октября 2020 года в Саранске мужчина за рулем своего автомобиля начал движение на разрешающий сигнал светофора с небольшой скоростью. Тут на его пути внезапно «нарисовалась» женщина, которая торопилась успеть сесть в троллейбус и поэтому перебегала дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. После того как водитель заметил дамочку на дороге, он предпринял все возможные меры, чтобы избежать ДТП, но наезд предотвратить не удалось. В результате пострадавшей были причинены телесные повреждения, она угодила в больницу.

Согласно заключению автотехнической экспертизы, проведенной в рамках дела об административном правонарушении, в действиях водителя автоинспекторы не нашли нарушений правил дорожного движения. Мужчина не располагал технической возможностью, путем торможения остановить свое транспортное средство до линии движения пешехода и предотвратить наезд. Он даже пытался уйти от столкновения с пешеходом, вырулив влево и выехав на разделительную полосу проезжей части дороги. При этом женщина как раз нарушила правила дорожного движения.

По данному факту ГИБДД по РМ вынесла постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении за отсутствием в действиях водителя состава правонарушения.

Но моральный и физический вред от ДТП пешеходу все же был нанесен. При определении размера компенсации морального вреда, суд с учетом характера причиненных пешеходу физических и нравственных страданий, отсутствие вины ответчика и наличие в действиях истицы грубой неосторожности, определил размер компенсации морального вреда в сумме 60 000 рублей.