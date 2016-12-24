Жителям почти 300 домов в Пролетарском районе Саранска сделают перерасчет за холодное водоснабжение

По поручению мэра города Петра Тултаева муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» сделает перерасчет за некачественное холодное водоснабжение жителям Пролетарского района, причиной которого стали ремонтные работы по замене участка водовода с временным отключением холодной воды в жилых домах.

Перерасчет будет сделан на беззаявительной основе жителям всех 293 многоквартирных домов, попавших в зону отключения, за сутки подачи некачественного холодного водоснабжения после завершения ремонтных работ.