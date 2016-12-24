В «Технопарке-Мордовия» прокуратура выявила халатность при оплате работ на 2,2 миллиона рублей

Заказчики и подрядчики
Прокуратура республики выявила более 400 нарушений при реализации федеральных проектов в Мордовии
Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье халатность из-за неправомерно растраченных 2,2 миллионов рублей в «Технопарке-Мордовия».
По версии следствия, в 2019 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на одном из объектов автономного учреждения «Технопарк-Мордовия» коммерческая организация проводила строительно-монтажные и другие работы. Выполненные работы были приняты с подписанием актов приемки с последующей оплатой. При этом часть работ вообще не выполнялись, а некоторые использованные материалы не соответствовали требованиям проектно-сметной документации. Таким образом всего было переплачено более 2,2 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.
Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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