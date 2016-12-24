Афиша на первомай

Городской парк культуры и отдыха

Открытие 86-го весенне-летнего сезона «Место встречи - Пушкинский парк»



Летняя эстрада

«Светлому маю привет!». Праздничный концерт:

12.00-12.45. Творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей городского округа Саранск;

12.45-14.00. Творческих коллективов образовательных учреждений и центров детского творчества городского округа Саранск;

14.00-15.30. Творческих коллективов учреждений культуры городского округа Саранск (Дом культуры «Заречье», Дворец культуры г.о. Саранск);

15.30-17.00. «Из онлайн в офлайн». Гала-концерт лауреатов городских онлайн-фестивалей и конкурсов

Фонтанная площадь парка

11.30. «Куклы-шоу». Игровая программа с участием ростовых кукол

12.00-13.00. Детский праздник от кинотеатра «Мадагаскар»

13.00-15.00. Шоу-программа от Саранского Дома науки и техники

15.00-17.00. Праздничная программа для детей от системы детских образовательных лагерей «Логополис»

Аллея мастеров

10.00. «Творческий проект под открытым небом». Выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск.

Аллеи парка

12.00-16.00. «Первомайский балаган». Шоу ростовых кукол

13.00-18.00. «Парк Пушкинского периода». Работа актеров в образе Натальи Гончаровой и Александра Сергеевича Пушкина

Танцевальная веранда

12.30-15.00. «Мелодии наших сердец». Фестиваль творчества пожилых людей

15.00-16.00. Праздничный концерт с участием Народной вокальной студии «Горожане» и Народной вокальной студии «Республика»

17.00-19.00. «Мы приглашаем вас на вальс». Танцевальный ретровечер. В программе: концерт дуэта «Не боли душа». Танцевальный проект «Любимые хиты ретродискотек»

Парк культуры и отдыха Пролетарского района

Центральный вход

12.00-14.00. «Шутки, игры, песни соберут всех вместе!». Игровая программа на открытой площадке



Летняя эстрада

13.00. «Танцуй и пой вместе с нами». Праздничный концерт творческих коллективов образовательных учреждений и центров детского творчества городского округа Саранск

14.30-15.30. «Парад хорошего настроения». - Театрализованное представление «Путешествие в Киноландию»;

- Фотосушка «Мир! Труд! Май!» (фотопроект);

- Награждение победителей онлайн-проектов

«Таланты нашего города - 2020»;

- Книжная выставка.

15.30-17.00. «Мы песней встречаем весну!». Музыкальная программа с участием творческих коллективов Пролетарского района

Театральная площадь

8.30-17.00. «Через творчество - к согласию народов». Фестиваль национальных культур

- «Краски весны». Конкурс рисунка на асфальте;

- «Саранск многонациональный». Гала-концерт национально-культурных автономий и объединений

Советская площадь

10.00. «Здравствуй, Первомай!». Праздничная веселая зарядка с участием серебряных волонтеров и учащихся сузов

10.30. «Город экологической безопасности».

Городской проект:

- Открытие велосезона;

- Прокат велосипедов;

- Показательные выступления воспитанников школы олимпийского резерва по велоспорту

10.30. «Всероссийский физкультурный спортивный комплекс «ГТО». Муниципальный спортивный фестиваль

Микрорайоны города

17.00-19.00. Праздник «Весна идет, Весне дорогу!»

- Парк Победы

- Площадь (пересечение ул. М.Расковой и ул. Ульянова)



