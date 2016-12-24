Афиша на первомай

«Жаворонок» с монеткой для лидера Мордовии
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Городской парк культуры и отдыха
Открытие 86-го весенне-летнего сезона «Место встречи - Пушкинский парк»
Летняя эстрада
«Светлому маю привет!». Праздничный концерт:
12.00-12.45. Творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей городского округа Саранск;
12.45-14.00. Творческих коллективов образовательных учреждений и центров детского творчества городского округа Саранск;
14.00-15.30. Творческих коллективов учреждений культуры городского округа Саранск (Дом культуры «Заречье», Дворец культуры г.о. Саранск);
15.30-17.00. «Из онлайн в офлайн». Гала-концерт лауреатов городских онлайн-фестивалей и конкурсов
Фонтанная площадь парка
11.30. «Куклы-шоу». Игровая программа с участием ростовых кукол
12.00-13.00. Детский праздник от кинотеатра «Мадагаскар»
13.00-15.00. Шоу-программа от Саранского Дома науки и техники
15.00-17.00. Праздничная программа для детей от системы детских образовательных лагерей «Логополис»
Аллея мастеров
10.00. «Творческий проект под открытым небом». Выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся художественных школ и школ искусств городского округа Саранск.
Аллеи парка
12.00-16.00. «Первомайский балаган». Шоу ростовых кукол
13.00-18.00. «Парк Пушкинского периода». Работа актеров в образе Натальи Гончаровой и Александра Сергеевича Пушкина
Танцевальная веранда
12.30-15.00. «Мелодии наших сердец». Фестиваль творчества пожилых людей
15.00-16.00. Праздничный концерт с участием Народной вокальной студии «Горожане» и Народной вокальной студии «Республика»
17.00-19.00. «Мы приглашаем вас на вальс». Танцевальный ретровечер. В программе: концерт дуэта «Не боли душа». Танцевальный проект «Любимые хиты ретродискотек»
Парк культуры и отдыха Пролетарского района
Центральный вход
12.00-14.00. «Шутки, игры, песни соберут всех вместе!». Игровая программа на открытой площадке
Летняя эстрада
13.00. «Танцуй и пой вместе с нами». Праздничный концерт творческих коллективов образовательных учреждений и центров детского творчества городского округа Саранск
14.30-15.30. «Парад хорошего настроения». - Театрализованное представление «Путешествие в Киноландию»;
- Фотосушка «Мир! Труд! Май!» (фотопроект);
- Награждение победителей онлайн-проектов
«Таланты нашего города - 2020»;
- Книжная выставка.
15.30-17.00. «Мы песней встречаем весну!». Музыкальная программа с участием творческих коллективов Пролетарского района
Театральная площадь
8.30-17.00. «Через творчество - к согласию народов». Фестиваль национальных культур
- «Краски весны». Конкурс рисунка на асфальте;
- «Саранск многонациональный». Гала-концерт национально-культурных автономий и объединений
Советская площадь
10.00. «Здравствуй, Первомай!». Праздничная веселая зарядка с участием серебряных волонтеров и учащихся сузов
10.30. «Город экологической безопасности».
Городской проект:
- Открытие велосезона;
- Прокат велосипедов;
- Показательные выступления воспитанников школы олимпийского резерва по велоспорту
10.30. «Всероссийский физкультурный спортивный комплекс «ГТО». Муниципальный спортивный фестиваль
Микрорайоны города
17.00-19.00. Праздник «Весна идет, Весне дорогу!»
- Парк Победы
- Площадь (пересечение ул. М.Расковой и ул. Ульянова)
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 17 апреля с рабочей поездкой посетил Дубенский район.
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