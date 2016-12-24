Артём Здунов посетил исправительные учреждения УФСИН по РМ

26 апреля Врио Главы Республики Мордовия в рамках рабочей поездки в Зубово-Полянский район посетил ряд учреждений регионального УФСИН. Руководитель региона осмотрел условия содержания заключённых, ознакомился с производственными мощностями и провёл совещание по развитию уголовно-исполнительной системы в регионе.

ИК-2 находится в посёлке Явас. Это женская колония для повторно осуждённых. На ее базе функционирует Дом ребёнка, где матери проживают со своими малолетними детьми. Они имеют возможность полноценно заниматься воспитанием. Вместе с Артёмом Здуновым подразделение посетила уполномоченный по правам ребёнка в РМ Наталья Юткина. Врио Главы Мордовии вручил детям игрушки и сладкие подарки, побеседовал с их мамами. Жалоб в адрес Артёма Здунова и детского омбудсмена не поступило. Сотрудники колонии отметили, что в истории учреждения такое впервые - руководитель региона побывал именно в местах содержания заключённых.

На базе этой же колонии находится швейное производство, где шьют спецформу и костюмы особого предназначения. Например, контракты заключены с нефтедобывающими компаниями на поставку специальных костюмов для работы на производстве. Материал не горит, не пропитывается нефтепродуктами и не образует статическое электричество. Швейные изделия за прошлый год составили 70% от всей выпускаемой здесь продукции.

В ИК-5 Артём Здунов также посетил несколько производств. В одном из цехов собирают корпусную мебель различных видов. Готовы подстроиться под любые требования заказчика, в месяц производят продукции на 2 млн рублей, но это только 30% мощности. Артём Здунов поручил Минпрому республики обеспечить производство заказами. Кроме того, в исправительной колонии заняты производством макаронных изделий, выпуском пластиковых окон и деревообработкой.

Врио Главы Мордовии также посетил музей истории регионального УФСИН, который в 2015 году был признан лучшим в стране. Здесь представлены экспонаты ключевых моментов истории становления уголовно-исполнительной системы в регионе от момента становления и по настоящее время. Руководитель республики оставил пожелание в книге отзывов. «Уважаемые руководители и сотрудники музея истории органов исполнения наказания Республики Мордовия! Благодарю вас за увлекательную и познавательную экскурсию. Все сделано с душой и очень профессионально. Желаю сохранить и приумножить славные традиции ваших подразделений. С уважением, А. Здунов», - написал Врио Главы Мордовии.

Кроме того, руководитель республики провёл совещание по функционированию уголовно-исполнительной системы и взаимодействию ее с органами власти. Со слов руководителя регионального управления ФСИН Леонида Мустайкина, есть возможность организовать новые производства. Артём Здунов поручил профильным министрам отработать вопрос взаимодействия между пенитенциарной системой и Союзом промышленников и предпринимателей.



