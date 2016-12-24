В Саранске продолжаются профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В общественном транспорте группы контроля проверяют соблюдение масочно-перчаточного режима. «За минувшую неделю на месте устранено 155 замечаний, на нарушителей составлено 7 протоколов. При проверке легкового такси вынесено 9 замечаний, на двух водителей составлены протоколы», - рассказал начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.

Ведется проверка установленных профилактических мер в объектах торговли, сферы услуг, общепита, аптеках. С 19 по 23 апреля проверено 78 объектов. Рейды по точкам общественного питания проводились и в вечернее время. «По результатам мониторинга составлен один акт фиксации нарушений: в магазине «Рубль бум», расположенном на улице Большевистской, продавец обслуживала покупателя, который был без средств индивидуальной защиты. Составленный акт и фотоматериал направлен в Минэкономики Республики Мордовия для рассмотрения и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с полномочиями», - сказала начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.

Глава города Петр Тултаев напомнил о необходимости регулярного проведения санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах. «Также с необходимой периодичностью дезинфицирующими растворами должен обрабатываться общественный транспорт», - обратился он к начальнику Транспортного управления Игорю Белорунову.