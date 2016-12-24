В рамках акции «Чистый город» со свалки рядом с коттеджами по улице Ульянова вывезли 5 машин мусора

В Администрации города в понедельник рассматривали промежуточные результаты акции «Чистый город». «В пятницу и субботу состоялись очередные массовые субботники. Активное участие в них приняли сотрудники казенных учреждений, муниципальных предприятий и сотрудники Администрации города. Уборка проводилась на улицах Гагарина, Республиканской, Титова, Лесной, Пионерской, Васенко и Историческом проезде. Расчищалась прилотковая и зеленая зоны», - сообщил Директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин. Сейчас муниципальные предприятия и управляющие компании приступили к побелке бордюрного камня и покраске турникетов.

Мэр города Петр Тултаев напомнил, что к 1 мая все основные работы по уборке города должны быть завершены. - «Муниципальные предприятия и многие управляющие компании уборку проводят хорошо. Я это вижу и всем очень благодарен. Но работы еще очень много. Эту неделю максимально нужно использовать для проведения субботников».

Всем задействованным в уборке Саранска муниципальным предприятиям, а также управляющим компаниям, следует обратить внимание на вывоз мусора с контейнерных площадок. На текущей неделе в этом направлении должны быть сняты 95% вопросов. «Где не хватает собственной техники, привлекайте арендованную», - распорядился градоначальник.

Огромная работа по ликвидации несанкционированной свалки была проделана в лесном массиве в районе коттеджей по улице Ульянова. Жители близлежащих частных домов на край леса выкидывали абсолютно все: начиная от бытовых отходов, заканчивая чемоданами и игрушками. «Это все рукотворное! Это люди, живущие в особняках, туда выбрасывают. Как можно так?! - возмутился Петр Тултаев. ­ – Большое спасибо ректору и студентам мордовского педагогического университета, что откликнулись и помогли привести эту территорию в порядок».

Во время субботника с этого участка в субботу было собрано 750 мешков мусора, не считая строительных материалов – дверей, остатков ламината, мебели, досок. Муниципальное предприятие «Спецтранспортник ЖКХ» отсюда вывезло 5 машин мусора.