Иняткина попалась на злоупотреблениях?

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По мнению следствия, чиновница нанесла ущерб бюджету Мордовии на 30 миллионов рублей
Следственный комитет по РМ на основании материалов сотрудников республиканского УФСБ возбудил уголовное дело по статье превышение должностных полномочий, в рамках которого задержана Нина Иняткина – первый заместитель Министра социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии. Задержание чиновницы связано с ее деятельностью на посту Главы Рузаевского муниципального района.
По данным следствия, в 2009-2011 годы в Рузаевском районе за счет бюджетных ассигнований и по заданию администрации муниципального района было осуществлено строительство наружных сетей электроснабжения протяженностью 11,5 километров и силового трансформатора. Возведенные объекты электроэнергетики должностными лицами Администрации муниципального района не были отнесены к муниципальному имуществу и не поставлены на соответствующий кадастровый учет. После чего указанные объекты были переданы в безвозмездное пользование коммерческой организации. Таким образом, с момента ввода в эксплуатацию в 2011 году в бюджет района не поступили денежные средства в размере около 30 миллионов рублей в виде арендной платы за пользование коммерческой организацией муниципальным имуществом.
После возбуждения уголовного дела следователи регионального управления СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по республике одновременно провели обыски по нескольким адресам, в том числе в администрациях городского поселения и муниципального района.
По подозрению в превышении должностных полномочий задержана Нина Иняткина, бывшая Глава Администрации Рузаевского муниципального района, в настоящее время занимающая должность первого заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются возможные соучастники подозреваемой. Расследование продолжается.
Справка «ВС»
Иняткина Нина Васильевна. Родилась 20 января 1958 года в с. Новая Пырма, Кочкуровского района Мордовской АССР . Окончила Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е.Евсевьева в 1983 г. по специальности «Математика и физика», затем в 2000 году - Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева по специальности «Государственное и муниципальное управление»
Трудилась учителем в школах, директором школы в Рузаевском районе. В1995 году возглавила отдел образования Рузаевской районной администрации. В 1997 году становится заместителем Главы Рузаевского района по социальным вопросам. С 2008 года на протяжении восьми лет возглавляла Рузаевский район. С 2016 года по настоящее время занимала должность первого заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости населения РМ.
Имеет Почетное звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления Республики Мордовия», медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012г.), медаль «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства» (2012г.)
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