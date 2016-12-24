Иняткина попалась на злоупотреблениях?

По мнению следствия, чиновница нанесла ущерб бюджету Мордовии на 30 миллионов рублей

Следственный комитет по РМ на основании материалов сотрудников республиканского УФСБ возбудил уголовное дело по статье превышение должностных полномочий, в рамках которого задержана Нина Иняткина – первый заместитель Министра социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии. Задержание чиновницы связано с ее деятельностью на посту Главы Рузаевского муниципального района.

По данным следствия, в 2009-2011 годы в Рузаевском районе за счет бюджетных ассигнований и по заданию администрации муниципального района было осуществлено строительство наружных сетей электроснабжения протяженностью 11,5 километров и силового трансформатора. Возведенные объекты электроэнергетики должностными лицами Администрации муниципального района не были отнесены к муниципальному имуществу и не поставлены на соответствующий кадастровый учет. После чего указанные объекты были переданы в безвозмездное пользование коммерческой организации. Таким образом, с момента ввода в эксплуатацию в 2011 году в бюджет района не поступили денежные средства в размере около 30 миллионов рублей в виде арендной платы за пользование коммерческой организацией муниципальным имуществом.

После возбуждения уголовного дела следователи регионального управления СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по республике одновременно провели обыски по нескольким адресам, в том числе в администрациях городского поселения и муниципального района.

По подозрению в превышении должностных полномочий задержана Нина Иняткина, бывшая Глава Администрации Рузаевского муниципального района, в настоящее время занимающая должность первого заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются возможные соучастники подозреваемой. Расследование продолжается.

Справка «ВС»

Иняткина Нина Васильевна. Родилась 20 января 1958 года в с. Новая Пырма, Кочкуровского района Мордовской АССР . Окончила Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е.Евсевьева в 1983 г. по специальности «Математика и физика», затем в 2000 году - Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева по специальности «Государственное и муниципальное управление»

Трудилась учителем в школах, директором школы в Рузаевском районе. В1995 году возглавила отдел образования Рузаевской районной администрации. В 1997 году становится заместителем Главы Рузаевского района по социальным вопросам. С 2008 года на протяжении восьми лет возглавляла Рузаевский район. С 2016 года по настоящее время занимала должность первого заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости населения РМ.

Имеет Почетное звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления Республики Мордовия», медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012г.), медаль «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства» (2012г.)