ЖИРИНОВСКИЙ О ГЛАВНОМ

205 преступлений коррупционной направленности
Столько коррупционных деяний выявлено за минувший год всеми правоохранительными органами республики
Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 25 апреля 2021 года исполняется 75 лет. Это не просто юбилей политика мировой величины. Эта дата говорит нам: не оскудела еще земля русская провидцами и патриотами, вся жизнь которых - борьба. Борьба за Россию. За наш народ.
Потрясающее свойство лидера ЛДПР: предугадывать исторические события. Он умеет быть провидцем. Его сила в умении разобраться в прошлом, поставить диагноз настоящему и дать прогноз на будущее.
КАКИМ МОГ БЫ БЫТЬ СССР
Мы сохранили бы всю территорию. Нас было бы сейчас 300 млн.
У страны была бы наша мощнейшая экономика, ибо мы были самодостаточны. Советский юг нам давал то, что сегодня везут из Африки, Израиля или из Западной Европы. В СССР на прилавках были отечественные фрукты и овощи. Росли свои хлопок и виноград! Все свое было!
Мы сегодня были бы монополистами на газово-нефтяном рынке! Ведь все залежи России, Азербайджана, Туркмении, Казахстана были бы общим богатством. Саудовская Аравия, Эмираты и Иран - мы всем диктовали бы цены на нефть и газ!
И все люди жили бы в родных местах - не было бы беженцев, мигрантов, не было бы роста преступности. Сколько семей сохранилось бы! Тогда в СССР родилось от смешанных браков 22 млн детей, сейчас еще 22 млн родилось бы - уже было бы почти 50 млн!
Никакого национализма не было бы! Национализм побеждается не насилием, а через смешанные браки. Можно было сделать и быстрее: объявить о создании ГКЧП и в один день преобразовать республики в области, назвать страну «республика Россия». И никакой федерации!
И стало бы в стране 60 губерний по 5 млн человек. Русский язык - повсеместно как язык межнационального общения и общегосударственный. Хотите изучать другие языки? Сами выбирайте: хотите два, хотите три изучайте. Никаких ограничений для использования местных языков.
Ниоткуда мы выводить войска не стали бы. Восточной Европе сказали бы: «Любые политические режимы устанавливайте, но Русская армия останется и будет снабжаться за ваш счет. Вы воевали за Гитлера! Поэтому должны ответить за это. Армия русская будет стоять, чтобы никто больше к нашим границам не подошел».
На базе бывшей КПСС создали бы две политические партии - социал-демократы и консерваторы. Двухпартийная система - две фракции в парламенте. Парламентское большинство выбирает министров. Нет большинства - создается коалиционное правительство. Так во всем мире. И никакого разгула войск НАТО на наших границах - все сидели бы и молчали в Западной Европе.
Довели бы до ума столыпинский вариант земельной реформы. Раздали бы землю для индивидуального жилья, чтобы укрепить деревню и малые города. Освободили бы всех, кто захотел иметь дело с землей, от налогов, помогли бы построить дома.
Это дало бы резкий рост производства сельскохозяйственной продукции. Из полуголодной страны мы уже лет через 20 превратились бы в мирового экспортера продовольствия!
Была бы великая страна. Никаких беженцев, никакой преступности. Часть офицеров перешли бы в новые полицейские службы, чтобы навести порядок - бороться с террористами и бандитами. В том числе и за рубежом страны.
ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ!
Мы требуем все экзамены отменить! И ОГЭ, и ЕГЭ!
Ведь они разрушают систему образования. Зачем тогда нужны контрольные? Зачем учителя нужны? Пришел в школу, сдал тесты и получил диплом. Зачем учиться 11 лет, когда за несколько месяцев можно натаскать любого на сдачу тестов?
Какое будет образование у такого «выпускника»? Очень и очень плохое. У нас сегодня мест в вузах больше, чем абитуриентов. Исключение Москва. Поэтому и придумывают разные степени отбора. Не надо всех готовить для поступления в столичные вузы! Просто дайте возможность учиться по месту жительства - тогда нам не надо будет столько общежитий в больших городах.
Всех примите! И за год студенты увидят: туда ли они попали, куда хотели. И сами «отсортируют» себя: кто-то останется, кто-то уйдет.
Поэтому надо убрать экзамены полностью.
Я повторяю еще раз - экзамен ничего не дает! Прекратите издеваться над детьми - дайте им возможность самим определиться с профессией.
У нас полно вузов, которые учат на те профессии, на которые спроса не будет в ближайшие десять лет! Вы для кого готовите специалистов?!
Поэтому пусть все поступают без всяких экзаменов. Надо только помочь им с профориентацией, объяснить специфику будущей работы.
Нам нужны инженеры, специалисты в сфере высоких технологий. Эти отрасли наиболее важны для России.
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ БЕСПЛАТНО
Я любил ездить. На автобусе, трамвае, троллейбусе…
В детстве ехал по маршруту до конца, мне было интересно. Мальчишки в футбол играли, а я ехал, смотрел на пейзажи за окном, слушал разговоры взрослых. Но денег-то у меня не было. Ездил «зайцем». И иногда меня ловили кондукторы и высаживали.
Хочу обратиться к власти, к чиновникам. Если вы не можете дать детям полноценные завтраки и обеды в школе, не можете дать билет в театр или музей, то пусть хоть бесплатно едут на нашем транспорте.
Родители! Подумайте о том, чтобы у ребенка всегда было в кармане немножко денег на проезд. А еще лучше - купите им проездные.
Даже из поезда нельзя высаживать! Пожалуйста, возьмите паспорт, запишите данные, оштрафуйте, но высаживать никого никто не имеет права!
Напомню, что с 1 марта уже вступил в силу закон, инициатором которого также выступила фракция ЛДПР, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта при отсутствии у них проездного документа. Но не была определена мера наказания за нарушение этого закона.
И тогда депутаты фракции ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий наказание за принудительную высадку детей-безбилетников. При возникновении подобных случаев водитель и кондуктор будут оштрафованы на 10 тысяч рублей, а компания-перевозчик - на 50 тысяч.
Чиновники! Что вы издеваетесь над молодым поколением?! Оставьте его в покое! Сегодня столько проблем на его жизненном пути, а вы его еще высаживаете из транспорта!
Я уверен, что везде, где есть наши губернаторы - в Смоленской и Владимирской губерниях и в Хабаровском крае, никто никого никогда не высадит из общественного транспорта. Мы дали указания губернаторам, направили письма, чтобы дать команду: ни одного ребенка не высаживать.
Мы даем сейчас горячие завтраки детям в начальной школе. Пусть все ученики получают бесплатные обеды! На это есть деньги у страны. Эти деньги вернутся здоровьем наших школьников. Вот когда будем платить за учебу стипендию на уровне средней зарплаты по стране, тогда можно требовать оплачивать проезд!
И пусть дети едут на трамваях, автобусах и поездах бесплатно. Счастливые и сытые!
ЕСТЬ АГЕНТСТВО, НЕТ АГЕНТСТВА - БЕЗ РАЗНИЦЫ
У нас есть Агентство по национальным вопросам. Но я не вижу, чтобы была какая-то отдача от его работы! Есть агентство, нет агентства - без разницы. Что там делают?! Какой-то рост сотрудничества между Россией и кавказскими республиками есть? Нет. Совместные миграционные программы со странами Средней Азией есть? Ничего подобного. Одна говорильня!
В России надо создать ведомство по вопросам семьи, демографии и национальным отношениям.
Главная задача такого ведомства? Сделать так, чтобы к нам ехали специалисты, а не бездельники, бандиты и фанатики. А также надо стимулировать создание смешанных семей. В Средней Азии много хороших ребят. И они легко могут ужиться с нашими одинокими женщинами. У нас много вдов, например.
Помню фильм студии «Узбекфильм». Там парень - узбек, а девушка - русская, по пруду катаются, встречаются, музыка хорошая. А если показывать фильмы про басмачей и про зверства в Афганистане, то никакого хорошего отношения к приезжим не будет.
Надо разрешать приезд в нашу страну иностранных рабочих с семьями. Если каждый мигрант приедет с женой, с детьми, то будет добрым и спокойным; дома жена ждет и дети. У него рука не поднимется на русскую семью. И другое дело, когда мигрант один - озлоблен и голоден. Его периодически увольняют, не платят зарплату. Он звереет. А если таких озверевших людей миллионы?
Я лет десять назад сказал телевизионщикам: «Давайте покажу, как надо работать с иностранными рабочими». Построил их, человек 30-40, из Средней Азии. И начинаю рассказывать, какие обычаи у нас в России, как себя вести. Я думал, покажут это по ТВ, будут использовать в воспитательной работе с мигрантами на уровне управы, миграционной службы. Ничего подобного!
ОСТАНОВИТЬ НАСИЛИЕ!
Пора остановить тот поток видеоматериалов с насилием в СМИ. В Интернете дошло до того, что вообще образовывают сообщества, подстрекающие к самоубийству.
Убирать все это надо! Государство должно сделать все, чтобы остановить эти страшные процессы. Иначе мы всю нашу молодежь превратим в убийц, их жертв и самоубийц.
Помнится, ЛДПР выступила против показа этих так называемых руферов, которые прыгают с крыши на крышу. Мы сказали: не показывайте вы этих зацеперов на электричках! Сейчас уже почти не показывают. Значит, работа ЛДПР все-таки приносит плоды.
Раньше постоянно показывали, чуть ли не каждый день. И вот перестали показывать. И мы больше не видим ни одного чудака, прыгающего с крыши на крышу, ни один мальчик не попал под удар тока на крыше электрички!
Давайте теперь наведем порядок и с освещением фактов насилия, не станем их рекламировать.
Столько коррупционных деяний выявлено за минувший год всеми правоохранительными органами республики
Мордовия вошла в федеральный паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров»
Минздрав республики будет увеличивать пропускную способность пунктов вакцинации от коронавируса
В Саранске стартует ежегодная акция «Чистый город»
На прошедшей неделе в управленческой среде Мордовии произошли заметные изменения
В Мордовии всем жителям старше 65 лет с диагнозом «ковид» будет предлагаться госпитализация
Бывший руководитель Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ обвиняется в получении взятки и хищении 3,6 миллиона...
Врач из Саранска подготовила вопрос, который оказался не по зубам знатокам элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
В Мордовии прибавку к пенсии ждут 22351 человек
За последние три года Мордовия потеряла почти 26 тысяч жителей