«Все территории сразу убрать не сможем»

На совещании в саранской мэрии подвели итоги первого массового субботника в рамках акции «Чистый город»

«Активное участие в приведении в порядок придомовых территорий и общественных пространств Светотехстроя приняли домоуправления № 5, 2, «АльпСтрой», коллективы поликлиники № 2, детской поликлиники № 3, сотрудники детских садов и коллективы школ, два техникума - строительный и автомеханический, работники «Биохимика», «Саранского ДСК», «ОптикЭнерго», «Лисмы». Конечно, огромный объем работы по уборке проделало муниципальное предприятие «Пролетарское ЖРСУ», - сказал руководитель администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. - По нашим подсчетам в субботу в уборке Пролетарского района участвовали 2 500 человек, вывезено 288 кубических метров мусора. Присоединились к уборке придомовых территорий и жители многоквартирных домов № 123 и 53 по проспекту 60 лет Октября».

Александр Кузьмин отметил, что на текущей неделе с проспекта 60 лет Октября будет убрана листва с зеленой зоны до прилегающей к домам территории, очищена от мусора прилотковая зона проезжей части, а также приведен в порядок участок Лямбирского шоссе.

В уборке Октябрьского района в субботу также приняли участие около 2 500 человек. «К наведению порядка мы приступили с начала прошлой недели. Основную работу выполнило муниципальное предприятие «ЖРСУ Октябрьского района», также хорошо поработали домоуправления № 31, 33, 35. Сотрудники детских садов и школ, лечебных учреждений привели в порядок территории вокруг своих зданий. В уборке ежедневно принимали участие сотрудники нашей администрации, - сообщил руководитель дминистрации Октябрьского района Сергей Мальчёнков. - Между тем большой активности промышленных предприятий, находящихся на территории нашего района, не было. Они проводили уборку на территории заводов, за периметр на субботник не выходили».

Уборка велась и в населенных пунктах Октябрьского района. Представители администрации навели чистоту вокруг памятников и в скверах, жители приводили в порядок территории у своих домов. «К акции «Чистый город» присоединились жители многоквартирных домов № 50/1 и 50/2 по улице Севастопольской, а также МКД № 11, 13, 14 по улице Октябрьской. Огромная благодарность представителям собственников за организацию субботников и приведение в порядок придомовых территорий», - отметил Сергей Мальчёнков.

Руководитель администрации Ленинского района Александр Юткин доложил, что в минувшую субботу в уборке центральной и юго-западной части Саранска приняли участие более 2 000 человек. - «Большую работу проделали коллективы социальных учреждений - детских садов, школ, средних специальных учебных заведений, поликлиник и больниц, преподаватели и студенты Мордовского государственного университета и другие высшие учебные заведения. Большинство провели субботники в четверг и в пятницу. В первую неделю акции «Чистый город» в нашем районе в ней приняли участие все управляющие компании - они приводили в порядок дворовые территории обслуживаемых ими домов. На текущей неделе эта работа продолжится. Традиционно не остаются в стороне от субботников некоторые жители домов № 25 по улице М. Расковой, № 13 по проспекту 50 лет Октября, № 4 по Дачному переулку,

№ 95 по улице Коммунистической. Огромная им благодарность за неравнодушие».

Глава города Петр Тултаев отметил, что основные работы по уборке города необходимо выполнить до 1 мая. - «Действительно, выходило много людей. Большой объем работы выполнили муниципальные предприятия. Работы сейчас много. Не всегда все складывалось хорошо. И если бы не наши ранние обходы, мы бы, наверное, так широко не развернулись. Главам районных администраций с управляющими компаниями надо встречаться и ставить задачи по уборке вверенных им территорий. Мы все территории сразу убрать не сможем, но сделано уже немало. Всем, кто вышел на субботник, - большое, большое спасибо».

Мэр Саранска призвал предприятия всех форм собственности присоединиться к акции «Чистый город» - привести в порядок прилегающие к их зданиям территории. - «Очень много пакетов и очень много мусора. Это, конечно, возмущает. Не говоря уже об окурках около балконов. Но неужели нельзя этот окурок взять и в мусорное ведро бросить. Пакеты летят даже там, где уже убранная территория. Люди жалуются справедливо, когда группами собираются на детских площадках, распивают и бутылки бросают там же. Конечно, это никуда не годится. Надо уважать и себя, и людей, кто там живет». Петр Тултаев поручил Административно-технической инспекции совместно с представителями правоохранительных органов в отношении таких нарушителей применять меры в рамках действующего законодательства.

Также градоначальник выступил с инициативой провести городской конкурс на лучший дом, лучший двор, лучший подъезд. «Разработайте положение, давайте предусмотрим призовой фонд, пусть скромный - исходя из наших возможностей, но активных людей нужно поощрить», - сказал Петр Тултаев.



