Движение по низководному мосту через реку Инсар восстановят досрочно

Наш город

Руководитель Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска Дмитрий Дергунов сообщил на планерке в мэрии, что уровень воды в реке Инсаре позволяет досрочно снять ограничение движения по низководному мосту. -«Подрядная организация сегодня и завтра установит перильные ограждения и отбойники. Для движения мост будет открыт с 17:00 20 апреля».

Мост через реку Инсар ежегодно закрывается для движения на период паводка. В текущем году движение по нему было прекращено с 30 марта.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Киллер скрывался 26 лет

Задержан последний участник расстрельной команды, совершившей убийство преподавателя МГУ им. Н.П. Огарева 32-летнего Олега Еникеева в 1995 году

Триумфальный результат

Уроженка Мордовии завоевала три медали на Чемпионате России по биатлону, в том числе золотую в гонке преследования

«Марафон идей»

Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске

Детальный анализ

Артём Здунов заявил о необходимости разработать стратегию развития для проблемных производств республики

Тучные нивы министра Медянкина

Бывший руководитель Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ обвиняется в получении взятки и хищении 3,6 миллиона...

1
Заказать рекламу