Движение по низководному мосту через реку Инсар восстановят досрочно

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Руководитель Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска Дмитрий Дергунов сообщил на планерке в мэрии, что уровень воды в реке Инсаре позволяет досрочно снять ограничение движения по низководному мосту. -«Подрядная организация сегодня и завтра установит перильные ограждения и отбойники. Для движения мост будет открыт с 17:00 20 апреля».
Мост через реку Инсар ежегодно закрывается для движения на период паводка. В текущем году движение по нему было прекращено с 30 марта.
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