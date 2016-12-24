Движение по низководному мосту через реку Инсар восстановят досрочно

Руководитель Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска Дмитрий Дергунов сообщил на планерке в мэрии, что уровень воды в реке Инсаре позволяет досрочно снять ограничение движения по низководному мосту. -«Подрядная организация сегодня и завтра установит перильные ограждения и отбойники. Для движения мост будет открыт с 17:00 20 апреля».

Мост через реку Инсар ежегодно закрывается для движения на период паводка. В текущем году движение по нему было прекращено с 30 марта.