В городе расчистят пляжи у водоемов

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Мэр города Петр Тултаев поручил начать подготовку водоемов на территории городского округа Саранск к началу купального сезона. «Подготовка должна быть проведена, однако можно ли будет купаться – зависит от эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. Везде, где есть места притяжения, надо создать условия для отдыха – расчистить пляжную зону, расставить урны для мусора», - обратился Пётр Тултаев к руководителям, ответственным за «пляжное» направление.

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