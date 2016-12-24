Экс-председателя Госкомитета по делам молодежи РМ Наталью Помелову не поместили в СИЗО

Бывшего руководителя Госкомитета по делам молодежи РМ 44-летнюю Наталью Помелову суд не стал отправлять за решетку, ограничившись домашним арестом. Следственный комитет по РМ предъявил ей обвинение по статьям получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2016-2017 годах Наталья Помелова на посту председателя Государственного комитета по делам молодежи Республики Мордовия получала через посредников взятки от жителей республики. Деньги передавались за включение в список молодых семей-претендентов на получение государственной поддержки в виде социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. Причем этот «коррупционный взнос» позволял попасть в заветный список в нарушение очередности. Следствием Помеловой предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взяток по 35 тысяч рублей в каждом случае.

Ранее Следственный комитет по РМ сообщил, что в рамках расследования были установлены пять фактов передачи взяток, сумма незаконного денежного вознаграждения варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательств. Кроме того, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемой. Расследование продолжается.