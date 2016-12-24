Упразднен аппарат Правительства Мордовии

Репортер

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия № 93-УГ от 15 апреля 2021 года упразднен Аппарат Правительства Республики Мордовия. Объединенный орган исполнительной власти РМ переименован в Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия.

Эта реорганизация позволит устранить дублирующие функции в исполнительной власти региона и сделать ее работу максимально эффективной.

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