Упразднен аппарат Правительства Мордовии

«Будут пальцем показывать, что пыль в глаза пускают»
В Саранске стартует ежегодная акция «Чистый город»
В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия № 93-УГ от 15 апреля 2021 года упразднен Аппарат Правительства Республики Мордовия. Объединенный орган исполнительной власти РМ переименован в Администрацию Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия.
Эта реорганизация позволит устранить дублирующие функции в исполнительной власти региона и сделать ее работу максимально эффективной.
В Саранске стартует ежегодная акция «Чистый город»
17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа
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Уроженка Мордовии взяла серебро в спринте на Чемпионате России по биатлону
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