Как правильно зафиксировать повреждения автомобиля от выбоин на дороге?

УГИБДД МВД по Республике Мордовия разъясняет действия, предусмотренные правилами дорожного движения в случае ДТП.

«Когда произошло ДТП, в результате которого транспортное средство совершило наезд на препятствие в виде выбоины на проезжей части дороги и получило механические повреждения, водитель обязан выполнить действия, предусмотренные Правилами дорожного движения в случае ДТП, а именно: остановиться, выставить знак аварийной остановки, включить аварийную сигнализацию и сообщить в дежурную часть МВД по РМ или дежурную группу ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РМ о случившемся с целью вызова наряда ДПС для оформления ДТП и фиксации недостатков улично-дорожной сети.

При выезде на место ДТП инспектор ДПС осуществляет действия по оформлению ДТП и составляет Акт недостатков содержания улично-дорожной сети (УДС), в котором фиксирует замеры выбоины, производит фотосъемку, указывает технические средства, которыми производились замеры.

Материал ДТП подлежит внесению в базы данных ГИБДД, а акт УДС передается в отдел дорожного надзора УГИБДД МВД по РМ для принятия мер к юридическим или должностным лицам, обеспечивающим содержание улично-дорожной сети.

Состояние дорожного покрытия должно соответствовать ГОСТ-Р 50597-2017. Отступление от норм, предусмотренных ГОСТ, недопустимо и влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 12.34 КоАП РФ.

Данный вид ДТП участник самостоятельно оформить не может в связи с необходимостью выезда сотрудников ДПС с целью фиксации недостатков УДС».



