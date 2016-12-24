Увел с банковского счета приятеля 285 тысяч рублей

На минувшей неделе 23-летний житель Торбеевского района выслушал приговор суда за кражу денег у своего знакомого. Хищение денег он провернул, воспользовавшись доступом к телефону своего приятеля.

В августе прошлого года к фигуранту дела обратился 25-летний знакомый, у которого сломался мобильный телефон. Молодой человек обещал его починить и отдал гаджет понимающему в технике товарищу. Тот устранил неполадки и вернул смартфон в целости и сохранности.

Рассматривая отремонтированный гаджет, 23-летний «хакер» увидел под чехлом записку с паролями от мобильного банка. Войдя в приложение, он перевел с банковской карты приятеля на свой счет находящиеся там 285 тысяч рублей. Денежные средства в последующем он потратил на личные нужды.

О краже денег владелец смартфона узнал в тот момент, когда захотел воспользоваться своей банковской картой. При этом в полицию он обращаться не стал и в течение нескольких месяцев пытался самостоятельно разрешить ситуацию. Преступление было выявлено сотрудниками уголовного розыска.

В ходе выяснения обстоятельств оперативники выявили еще два факта противоправных действий, совершенных в отношении обворованного мужчины. Как установили полицейские, летом прошлого года тот же 23-летний молодой человек создал в социальной сети аккаунт от имени организации, якобы находящейся в Санкт-Петербурге. Он написал потерпевшему сообщение о выигрыше им сотового телефона, попросив заполнить анкету, где в числе прочего было нужно указать номер банковской карты и пароль от нее. Воспользовавшись полученной информацией, он похитил со счета 15,5 тысячи рублей.

Еще спустя некоторое время потерпевшему в социальной сети написал 20-летний соучастник обвиняемого о том, что тот попал в ДТП. В качестве подтверждения произошедшего он приложил фотографии разбитой машины, скаченные в сети Интернет, и попросил перевести деньги на лечение и ремонт автомобиля. При этом подельник пояснил, что тоже оказал приятелю материальную помощь, отправив скриншот чека о переводе денег. Поверив в сказанное, потерпевший перечислил 15 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства уголовное преследование по данному факту было прекращено в связи с примирением сторон.

По приговору суда 23-летнему обвиняемому было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.



