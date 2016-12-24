Сергей Никоненко: «Я нашел свой идеал»

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«Я нашел свой идеал», - сказал Сергей Петрович Никоненко о своей супруге, с которой неразлучен уже почти полвека. Но то же самое он, народный артист России, президент гильдии киноактеров, мог бы сказать и про профессию. В фильмографии Сергея Никоненко - более 200 киноролей. Но среди этого огромного количества сыгранных образов вы не найдете двух одинаковых или даже просто очень похожих. Каждый его герой - индивидуальность, у каждого - свои походка, жесты и мимика, взгляд, свой внутренний мир. Молодой безымянный офицер-артиллерист на Бородинском поле в «Войне и мире» Бондарчука и редактор газеты в фильме «Журналист» Герасимова, Сергей Есенин в фильме «Пой песню, поэт…» и Клим Ворошилов в фильме «Пиры Валтасара», балетмейстер в картине «Зимний вечер в Гаграх» и полковник Гордеев в «Каменской» - перечислять можно долго... Он начал сниматься, еще будучи студентом ВГИКа, - и снимается до сих пор, уже больше 60 лет. И по-прежнему полон энергии и сил - так что даже не верится, что Сергею Никоненко исполняется 80!
Судьба актера
- Сергей Петрович, заранее поздравлять с юбилеем не будем, но спроcим: как планируете его отмечать?
- Утром в день рождения должен прилететь из Крыма, где проходят съемки одного проекта. А вечером буду играть спектакль «Калина красная» в театре Надежды Бабкиной «Русская песня». Это не традиция встречать день рождения на сцене - просто так совпало по датам.
- Вы в своих интервью говорили, что с детства мечтали быть артистом. Насколько известно, у вас были трудности с поступлением в высшее театральное учебное заведение.
- Я очень хотел учиться в Щукинском училище, потому что жил в 15 минутах ходьбы от него на Сивцевом Вражке - и, кстати, вот уже 80 лет не меняю прописки. Так вот, я там прошел до третьего тура, но в списке принятых, к удивлению большому, своей фамилии я не нашел. Поступал еще в Щепкинское училище. В тот год на один курс поступили Виктор Павлов, Михаил Кононов, Олег Даль, Виталий Соломин. Но меня туда тоже не взяли. Оставались еще МХАТ и ГИТИС. Везде я доходил до третьего тура - и меня снова не брали. Это все были театральные учебные заведения - я хотел быть именно артистом театра, видел все спектакли театров Вахтангова и Маяковского, про кино я тогда не думал. Но все же решил попробовать свои силы во ВГИКе - и неожиданно поступил! Тогда я понял, что там наверху небесные силы вели меня к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, на курс к которым я попал. И я так благодарен всем тем четырем театральным вузам, что они меня не приняли! Когда Сергей Герасимов вручил мне студенческий билет, он сказал: «Молодой человек, мы вас берем, на этом настаивала Тамара Федоровна Макарова. Но я бы хотел вас предупредить, что вам придется расставаться со штампами, которые вы приобрели в самодеятельности. Вы играете, а надо бы проживать роль». Чему меня и учили - жить в образе. Это главная составляющая была. И еще во время учебы большое внимание уделялось тому, какими мы гражданами вырастем. Чтобы было чувство ответственности не только за свои поступки, но и за то, что ты делаешь как актер. Ты должен быть автором своего образа.
Что важнее?
- Сейчас, наверное, тоже так учат: проживать роль и быть ответственным за тот образ, который играешь?
- Есть талантливые ребята, и талант, как говорят, «не пропьешь». Пропить можно здоровье только! (Смеется.) Но сейчас редко увидишь серьезные работы - просто слабая стала драматургия. Как можно сыграть что-то хорошее в фильме, где нет никакой драматургии? Если есть очень хороший сценарий, то сложно сделать плохой фильм. У меня была большая практика из 227 сыгранных ролей в кино за 60 лет, а одна роль была даже в 320 серий, или в «Каменской» их тоже было немало - 90! Но все они были отличные. А сейчас уже все это превращается в конвейер, особенно в сериалах. Молодые актеры не успевают выстраивать взаимоотношения героев. Я всегда молодым артистам на площадке задаю вопрос: «Что важнее: выучить текст или понять, что и как ты будешь играть?» Вот для меня важнее - «как» и «что», а выучить текст - это уже вторично…
- Как вы относитесь к нынешним смелым театральным постановкам, которые граничат иногда с абсурдом, например? Можно ли пойти на такие меры ради популярности спектакля, чтобы привлечь зрителя?
- Мне говорили пойти посмотреть один спектакль такой: «Ты увидишь там голых женщин и мужчин». А что мне на них смотреть - я не видел их, что ли? А искусство в этом спектакле есть? А художественный смысл? Или там только это? Если так, то мне не интересно на это смотреть... Видимо, то ли подмена каких-то ценностей происходит - или, когда нечего сказать, надо изобретать что-то, сразить чем-то, каким-то безобразием... Обидно это…
Личное и публичное
- Какую роль вы считаете знаковой в вашей фильмографии?
- Их много. Но, наверное, первая серьезная работа, которая запомнилась большое всего, - «Журналист» у Сергея Аполлинариевича Герасимова. Я сыграл провинциального журналиста - и почувствовал после этого, что что-то могу в моей профессии. И вдобавок этот персонаж был чем-то на меня похож - я узнавал в нем самого себя...
- Как относитесь к артистической популярности? Ведь получается, что еще и вся ваша жизнь - практически на виду у всех…
- Это входит в профессию, я так считаю. Артист - человек публичный, его видят миллионы на экранах. Многие хотят с тобой сфотографироваться, а некоторые дамы могут даже поплотнее прижаться к тебе, и чтобы вместе были - вроде как на карточке! (Смеется.) Актер - профессия такая, что он популярен только тогда, когда снимается. Если нет - то уже лет через пять, максимум десять про него забывают...
Режиссер
- Вы не только именитый актер, но и сами снимаете фильмы как режиссер. В какой момент поняли, что хотите и эту творческую профессию освоить?
- Я самостоятельно ставил какие-то отрывки, еще обучаясь на актера. А чуть позже, когда был распределен на киностудию «Мосфильм» на работу, то почувствовал, что актерская профессия - такая ненадежная: возьмут тебя или не возьмут… Ты как барышня на выданье - все время в ожидании. Кроме того, мне нравились некоторые темы, которые я не обнаруживал на экране, и мне хотелось бы их раскрыть для зрителя. Для меня это были серьезные размышления в тот момент. Так что мои работы режиссера - это не каприз какой-то, а важное решение. И я отучился потом и на режиссерском факультете.
Нужно просто любить…
- Вы с вашей супругой вместе почти 50 лет. Как получилось сохранить отношения?
- С первого раза не получилось, и со второй тоже получилась осечка (Сергей Никоненко был трижды женат, два первых брака были недолгими - прим. автора). Чего не претерпишь по пути к идеалу! (Смеется.) Я нашел свой идеал. Трудный, непростой, очень красивый. И это - моя жена Катя. С очень серьезным характером. Нежная, а очень серьезный стержень у нее внутри! Ну и трудности были, но они нас только закалили и сплотили! Как видите, каких-то особых секретов нет - нужно просто любить друг друга!
Валерия Шелованова, фото Вадима Тараканова и из личного архива Сергея Никоненко
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