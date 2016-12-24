Сергей Губанов: «Играть «двойное дно» достаточно сложно»

Сергея Губанова сейчас можно увидеть в одной из главных ролей в многосерийном фильме «Конец невинности», который с большим успехом сейчас идет на Первом канале. Он также хорошо знаком зрителям по ролям в кинолентах «Рая знает всё!», «Гадалка», «Доктор Рихтер» и многим другим. Несмотря на большую востребованность популярного актера, нам удалось расспросить его о съемках, парфюмерном бизнесе, карантине и семье.

«Конец невинности»

- Сергей, начнем наш разговор с фильма «Конец невинности»…

- Скажу честно: когда я шел на пробы, то у меня еще не было сценария на руках - только несколько сцен, в которых меня должны были пробовать. Меня тронуло то, что меня пригласили в пару к Валерии Ланской. Мы с ней уже работали в одном проекте, она прекрасная актриса и замечательный человек, мы с ней дружим. Режиссером был Стас Иванов. Я на тот момент не знал, что это ее супруг. На пробах было комфортно и приятно работать с ним. Меня утвердили, и потом начались съемки. Стас оказался прекрасным режиссером: он сам подправлял сценарий, если была в этом необходимость, писал диалоги героям, работал в новом формате...

- А ваш герой все-таки положительный или отрицательный?

- Одним словом нельзя сказать: да или нет. Потому что в жизни у каждого человека случаются как положительные моменты, так и отрицательные. Так же и у моего героя: те поступки, которые он совершал, - они разные. Он действовал по своему усмотрению, а к чему это привело - это уже другой разговор. Здесь больше, наверное про любовь к женщине, к детям, про любовь к братьям (в фильме нас три брата), про семейную любовь и про препятствия, через которые моему герою приходится проходить…

Бег по косе

- Чем больше всего запомнились съемки?

- Были прекрасные экспедиции в Калининград, в котором мы снимали некоторые эпизоды - сны главной героини Полины. Мы работали на Куршской косе, в заповеднике - даже туристам туда просто так заходить запрещено, и необходимо получить множество разрешений, чтобы поехать туда гулять, потому что эти пески - движущиеся. Дабы не испортить экологию, к нам был приставлен человек, который смотрел, как мы снимаем. Но главные трудности были в другом. Например, мы снимали одну из сцен. Со стороны очень красиво все выглядело: маленькие люди вдали бегут друг за другом на фоне песка. Но режиссер и группа в этот момент находились далеко, и их команды нам, актерам, были еле слышны. И вот ты бежишь по этому песку, ноги вязнут - но ты бежишь, и еще при этом не совсем понимаешь, что тебе там кричат. В общем, это было очень утомительно… В итоге мы, конечно же, сняли эту очень красивую сцену... Это было потрясающее время, потрясающие моменты!..

- Поскольку вы уже знали Валерию Ланскую, работали с ней и не было необходимости притираться друг к другу - то, наверное, легче было играть?

- Как вам сказать… Материал серьезный, играть «двойное дно» у персонажа достаточно сложно. Для меня это была тяжелая работа. Потому что тут нужно было, не переигрывая, дать намек, чтобы зритель понял, о чем я хочу сказать. И это вот было сложно. Но надеюсь, что я с этим справился…

«Небо»

- В каких проектах вы сейчас заняты и где вас может увидеть зритель в ближайшее время?

- В этом месяце начинаются съемки нового - уже пятого - сезона сериала «Синички» (выходит на телеканале ТВЦ - прим. авт.). Они будут проходить в Подмосковье, будем играть с Глафирой Тархановой. И еще я завершил съемки в полнометражном фильме «Небо». Сейчас начинается озвучание, и надеюсь, что к осени мы его увидим на экранах. Это история про нашего летчика, сбитого в Сирии...

- Расскажите.

- В этом фильме у меня роль такого бати-комбата, который тренирует летчиков реактивных самолетов, чтобы они могли выжить, если их, не дай бог, собьют… Мой герой, майор Захаров, организовал такой тренировочный лагерь для этих летчиков.

- Где снимали? Неужели в Сирии?

- Да, мы снимали в Сирии.

- Очень интересно. Можно подробнее?

- Начну с того, что, когда я ехал на пробы в Санкт-Петербург, я прочитал сценарий - и, честно говоря, немного не понял, что там можно сыграть. Мой герой - командующий Силами спецоперации в российской армии. И в сценарии было написано только то, что этот персонаж бегает, стреляет и почти ничего не говорит. На пробах режиссер Игорь Копылов сказал мне: «Мы уже всех актеров утвердили на все роли, кроме этой. Твой герой - всегда с улыбкой, с позитивом, бесстрашный, и в этом его сила!» Пробы прошли, и мне казалось, что не совсем удачно. Но уже через два дня мне позвонил мой агент и сообщил, что меня утвердили. Для этого проекта необходимо было провести подготовку для тех людей, которые будут задействованы в батальных сценах. Мы должны были быть в физической форме на уровне настоящих солдат и офицеров, которые служат в Сирии. Потому что в кадре мы должны были по-настоящему бегать, прыгать. Нас отправили на месяц в Новороссийск на базу, и мы там тренировались: обращались с разным оружием, была серьезная физическая подготовка. Потом начались съемки некоторых сцен в Крыму. И это оказалось довольно тяжело: было жарко, а мы в полном обмундировании - с автоматами и всем остальным... Но все получилось по-настоящему. И военные, которые участвовали в съемках, сказали, что не думали, что мы так серьезно отнесемся к этому, за месяц подтянемся и так органично вольемся в ряды военных. А после съемок в Крыму нас отправили в Сирию, и там снимали на нашей военной базе Хмеймим.

- Но можно же было, наверное, в другом месте снимать?

- Потому что с достоверностью уклад и условия, в которых жил наш главный герой капитан Муравьев, можно было передать только там (прототип этого героя - российский военный летчик, штурман Константин Мурахтин; пять с половиной лет назад во время боевого вылета в Сирии его самолет был сбит, экипаж катапультировался; пилот, обстрелянный с земли боевиками, погиб; штурману удалось приземлиться, для его спасения была развернута специальная операция - прим. авт.). Съемочную группу разместили на военной базе. Мы соблюдали военный режим, нам даже ходить без сопровождающих было запрещено. Но мы смогли увидеть всю нашу военную мощь: самолеты, вертолеты, БТР и так далее… Все это летало, ездило и стреляло, и все это выглядело грозно и весьма убедительно. Сложность была в непривычности к такой обстановке. За пределы базы, конечно, мы никуда не выходили, жили в кимбе - это такой маленький вагончик с окном и дверью, где стоят три двухъярусные кровати. Жарко, кондиционера нет, естественно, дверь постоянно приоткрыта, а там - реактивные самолеты, которые взлетают каждые час или полтора на дежурство, и они издают ужасающий звук, и никакие беруши не спасали... К этому привыкнуть, как мне кажется, вообще невозможно!.. Я восхищаюсь мужеством наших военных. Мы вместе с солдатами завтракали, обедали и ужинали, и они были очень рады видеть гражданских людей, потому что долго находятся в командировке. Они были рады общению, со многими мы и сейчас продолжаем общаться...

Запах истины

- Хотела у вас спросить не только про актерские работы. Насколько я знаю, у вас есть свой бизнес: вы выпускаете парфюмерию, одежу с вашим дизайном. Есть в этом что-то общее с вашей основной работой?

- И там, и там - творчество. В создании ароматов тоже нужно применять свои креативные способности. Меня часто спрашивают: как я к этому пришел? В 2014 году резко в цене поднялись мои любимые духи, и я подумал: «Как же так можно?! Надо попробовать что-то свое сделать!» Нашел парфюмеров, с которыми мы долго сидели, и они мне рассказывали, что с чем сочетается, а что - нет. И так все и начиналось... Сейчас я сам занимаюсь разработкой ароматов.

- За эти годы не пожалели, что занялись этим делом?

- Нет, не пожалел. Потому что ароматы - это радость, это жизнь. Я ношу только свои духи. Это ни на что не похоже: парфюмерия, которая сделана на натуральных маслах. И мы потихонечку развиваемся…

- Во время пандемии сложно пришлось?

- На самоизоляции я был всего три месяца. Конечно, пришлось пересмотреть все вопросы, которые касались работы и бизнеса, - потому что съемки были приостановлены, театры закрыты, антрепризы отменили, репетиции перенесли... А мой бизнес ушел в это время полностью в интернет, потому что магазины тоже были закрыты. Я в это время много читал книжек, много тренировался, готовил какие-то необычные блюда, много общался - по телефону с друзьями, с детьми… Обычно на это времени не было - а тут оно появилось, так что наговорился со всеми… Но в июле уже у меня начались съемки, я вернулся к работе…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова, пресс-службы Первого канала