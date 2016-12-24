В Мордовии проверят целевое использование средств территориального дорожного фонда в 2019-2020 годах

6 апреля временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с советником контрольно-ревизионного отдела за использованием средств резервных фондов и социального обеспечения контрольно-ревизионного управления в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Федерального казначейства Олегом Куртяновым. Во встрече также приняли участие и.о. заместителя председателя Правительства РМ Наталья Таркаева, и.о. заместителя председателя Правительства – министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов, а также и.о. министра финансов РМ Сергей Тюркин.



С конца марта в Мордовии по поручению министра финансов РФ Антона Силуанова проводится проверка целевого использования средств территориального дорожного фонда РМ в 2019-2020 годах. Ревизоры изучат порядки формирования доходной части, доведение лимитов и контрактования. Совместно со специалистами будут детально проверены объемы и качество строительства и ремонта республиканских дорог. Особое внимание будет обращено на соответствие ГОСТам возведенных транспортных артерий. Ожидается, что проверка будет длиться в течение месяца.