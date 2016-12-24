27 марта в Доме Республики состоялась церемония награждения работников культуры и вручения премий Главы РМ в области театрального искусства. Награждение было приурочено к Дню работника культуры и Международному дню театра.

«Сфера культуры и искусства требует полной самоотдачи. Спасибо, что делаете мир ярче и добрее. Мы гордимся нашими театрами и уникальными фестивалями, нашими ветеранами», - сказал Глава Мордовии, открывая торжественное мероприятие.

По национальному проекту « Культура» в Мордовии за пять лет в отрасль направлено более 1,3 млрд. рублей, много объектов построено и капитально отремонтировано. Кроме того, 120 домов культуры вошли в проект партии «Единая Россия» «Культура малой родины», их оснастили цифровыми кинозалами, детскими игровыми комплексами, ремесленными мастерскими, выставочным оборудованием.

Но главное богатство сферы культуры, как подчеркнул Артём Здунов - это люди, настоящие подвижники своего дела. «Ценно, что в сфере культуры нашего региона много молодых работников, которые вносят свежие идеи в работу учреждений», - сказал руководитель республики.

И трудовых династий тоже очень много. Артём Здунов отметил династии Сидориных-Романовских, Полшковых, Куданкиных-Ямашкиных-Видясовых, Тюрькиных, Кулясовых.

В Мордовии проводятся национально-фольклорные праздники и фестивали национальных культур. Благодаря грантовой поддержке за три последних года поддержано 115 республиканских проектов в области культуры на общую сумму около 250 миллионов рублей.

Культурное многообразие Мордовии прекрасно представлено на выставке-форуме «Россия» - творческие проекты и национальный колорит республики вызывают настоящий ажиотаж и восхищение зрителей.

«Отдельно хочу сказать о республиканском проекте #КультураZаПобеду! Это свидетельство вашего неравнодушия к судьбам страны и республики, патриотизма. Многие из вас выезжали «за ленточку», на линию соприкосновения, в Каланчак, - сказал Артём Здунов. - Благодарю каждого, кто посвятил свою жизнь развитию культурного потенциала республики, укреплению патриотизма, сохранению и возрождению наших исконных духовно-нравственных и национальных традиций».

Глава Мордовии вручил государственные награды и премии в области театрального искусства. В частности, почетное звание «Народный художник Республики Мордовия» присвоено Малику Ямбушеву.