В написании диктанта на мокшанском и эрзянском языках участвовали даже жители Казахстана

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, подведены итоги Всероссийской образовательной акции «Диктант на мокшанском и эрзянском языках-2024».



Участниками диктанта стали жители Мордовии, Башкортостана, Чувашии, Татарстана, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской областей, г. Санкт-Петербурга и дружественного Казахстана, владеющие мордовским (мокшанским и эрзянским) языком, независимо от пола, образования, социальной принадлежности и гражданства.



Всего в акции приняло участие 3709 человек, диктант писали на 197 площадках.

Лидерами по количеству участников акции среди регионов с компактным проживанием мордовского народа стали Ульяновская область – 545 человека, Пензенская область — 270 человек, Республика Татарстан – 258 человек.

Примечательно, что в Павлодарской области Республики Казахстан диктант писали аж на двух площадках – здесь свои знания мордовских языков проверили 43 человека.

По итогам диктанта каждый желающий получит сертификат с оценкой.