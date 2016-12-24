Артём Здунов встретился с главой Атяшевского района Константином Николаевым

25 апреля Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем Атяшевского района Константином Николаевым. Обсуждались результаты работы района по итогам первого квартала текущего года и реализация важных социальных проектов.

С начала года район показывает положительную динамику по ряду направлений. Увеличились налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет. Темп роста инвестиций в первом квартале составил 122 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также было отмечено, что почти на 16 % в районе вырос показатель средней заработной платы.

Константин Николаев рассказал руководителю республики, что наметился существенный рост по вводу жилья. В селе Тетюши ведется жилищная застройка по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»: в прошлом году здесь сдано три жилых дома, в стадии строительства находится еще один, на два – направлена дополнительная заявка в Минсельхоз РФ. Также Атяшевский район реализует пилотный проект по возведению индивидуальных домов для детей-сирот. Вместе с жильем будет предоставляться и земельный участок.

Глава Мордовии поручил руководителю района активнее участвовать в молодежных проектах с грантовой поддержкой. В настоящее время совместно с МГУ им. Н.П. Огарева разрабатывается проект по созданию музея и книги о судьбах воинов-уроженцев села Лобаски. Это хороший пример сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Еще один социально значимый проект связан с созданием в Атяшеве муниципального театра. С такой инициативой выступил руководитель группы компаний «Талина» Виктор Бирюков, который активно участвует в развитии района, в том числе посредством реализации крупных инвестиционных проектов. Глава региона поддержал эту инициативу, отметив: в будущем важно привлекать для работы в театре студентов Института национальной культуры госуниверситета.

«Жизнь в районе должна быть интересной, разнообразной для жителей и гостей. Потенциал у вас для этого хороший – это достойные рабочие места, крупный социально ориентированный бизнес, обеспечение социальной инфраструктурой», - отметил Артём Здунов.