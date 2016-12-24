В военно-патриотической игре «Зарница» МГУ им. Н.П.Огарева лучшими стали студенты института наукоемких технологий и новых материалов

МГУ им. Н.П. Огарева провел вторую военно-патриотическая игру «Зарница» среди студентов и аспирантов. Мероприятие прошло на базе регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Участие в «Зарнице» приняли 18 команд от факультетов и институтов вуза.

Военно-патриотическая игра проходила в два этапа. В первом молодые люди показали свои знания в области истории страны. Второй включил в себя строевую подготовку, оказание первой медицинской помощи, разборку и сборку автомата, стрельбу и полосу препятствий.

«Студенты заранее начали интересоваться правилами «Зарницы». За месяц на площадках университета можно было увидеть команды, которые тренировались, готовились к мероприятию. В наших ребятах воспитан патриотический дух», - отметила председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов МГУ им. Н.П. Огарева Наталия Андрюшечкина.

«Патриотическое воспитание - это то, на что мы делаем основной упор в реализации молодежной политики. Отрадно, что «Зарница» востребована среди наших студентов. Команд стало больше. В следующем году мы должны расширить мероприятие и сделать его межрегиональным», - высказался проректор по международной деятельности университета Денис Филеткин.

По итогам игры в общем зачете лидерами стали студенты института наукоемких технологий и новых материалов, II – медицинского института, III место заняла команда историко-социологического института.

«Я люблю свою Родину, как и у многих, мои прадедушки сражались за победу в Великой Отечественной войне. Считаю, что нашу историю нужно помнить и чтить, а подобные мероприятия как раз способствуют воспитанию и сохранению патриотического духа», - поделилась студентка экономического института Полина Трошина.