7 апреля на Площади Тысячелетия в Саранске пройдет акция «Будь здоров!»

Репортер

Министерство здравоохранения Республики Мордовия информирует, что 7 апреля 2021г. в 12-00 на Площади Тысячелетия Саранска будет проведена Всероссийская акция «Будь здоров!», приуроченная ко Всемирному дню здоровья.

В рамках проведения акции планируется работа мобильного Центра здоровья, где граждане могут пройти скрининг-обследование на портативном медицинском оборудовании, в том числе, измерение уровня глюкозы и холестерина крови, показателя насыщения крови кислородом, внутриглазного давления, ЭКГ- обследование сердца и функции органов дыхания. Также жители и гости Саранска смогут получить квалифицированные консультации врача-терапевта, направленные на мотивирование  к здоровому образу жизни.

Волонтеры –медики проведут в 11ч. 30 мин утреннюю зарядку и мастер класс по обучению скандинавской ходьбе, а также - информационно-коммуникационную кампанию по пропаганде здорового образа жизни.

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