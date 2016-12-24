7 апреля на Площади Тысячелетия в Саранске пройдет акция «Будь здоров!»

Ампулы на продажу
В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ
Министерство здравоохранения Республики Мордовия информирует, что 7 апреля 2021г. в 12-00 на Площади Тысячелетия Саранска будет проведена Всероссийская акция «Будь здоров!», приуроченная ко Всемирному дню здоровья.
В рамках проведения акции планируется работа мобильного Центра здоровья, где граждане могут пройти скрининг-обследование на портативном медицинском оборудовании, в том числе, измерение уровня глюкозы и холестерина крови, показателя насыщения крови кислородом, внутриглазного давления, ЭКГ- обследование сердца и функции органов дыхания. Также жители и гости Саранска смогут получить квалифицированные консультации врача-терапевта, направленные на мотивирование к здоровому образу жизни.
Волонтеры –медики проведут в 11ч. 30 мин утреннюю зарядку и мастер класс по обучению скандинавской ходьбе, а также - информационно-коммуникационную кампанию по пропаганде здорового образа жизни.
В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ
Мордовия вошла в федеральный паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров»
Минздрав республики будет увеличивать пропускную способность пунктов вакцинации от коронавируса
В Мордовии прибавку к пенсии ждут 22351 человек
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 11 марта принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза республики
Бывшую саранскую телеведущую и бизнес-леди Анну Зимину приговорили к реальному сроку
Уроженка Мордовии взяла серебро в спринте на Чемпионате России по биатлону
В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили результаты ревизии городских улиц с покрытием из брусчатки. Это было сделано после...
За последние три года Мордовия потеряла почти 26 тысяч жителей