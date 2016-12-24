300 жителей Мордовии отдали мошенникам более 31 миллиона рублей

Как сообщает МВД по РМ, в марте в органы внутренних дел республики с заявлениями о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета обратились более 120 местных жителей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 14 миллионов 150 тысяч рублей.

Порядка 8 миллионов местные жители лишились, пытаясь предотвратить несанкционированное списание денег с их счетов или пресечь оформление на них кредита посторонними. Например, только за прошедшую неделю под такими предлогами два человека в республике отдали аферистам почти по миллиону рублей.

Около 3 миллионов рублей заявители потеряли во время покупки или продажи различных товаров в сети Интернет. Двое из местных жителей потеряли свои сбережения, бронируя поездки через популярный сервис поиска попутчиков. Десятки тысяч рублей потерпевшие лишились после взлома аккаунтов знакомых в социальных сетях. Местная жительница таким образом потеряла 146 тысяч, предполагая, что переводит деньги на операцию ребенку своей приятельнице.

Всего за первый квартал текущего года жертвами злоумышленников стали 300 жителей Мордовии. Общая сумма причиненного ущерба составила более 31 миллиона рублей.