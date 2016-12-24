Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив

3 апреля в Технопарке Мордовии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Мордовии и Агентством стратегических инициатив. Подписи под документом, предусматривающим взаимодействие в сфере развития промышленного туризма в регионе, поставили Врио Главы РМ Артём Здунов и директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

О включении в проект уже заявили ряд региональных компаний из разных отраслей, от крупных производственных холдингов до небольших агропредприятий. Многие их них уже имеют опыт приема туристских групп. Это ГМ «Талина», предприятие «Ростр», сыроваренный завод «Сармич», Технопарк, ликероводочный завод «Саранский», пивоваренный завод AB InBev Efes.

Опыт приема туристов готовы перенять в станкостроительном, приборостроительном, мебельном, стекольном производствах. Новые туристские маршруты позволят не только нарастить туристический поток в регионе, но и эффективно решать задачи производителей по продвижению своей продукции, расширению деловых контактов и каналов сбыта, профориентации и подготовке кадров.

«Во взаимодействии с Агентством стратегических инициатив мы начинаем работу по выводу промышленного туризма в регионе на новый уровень, - сказал Артём Здунов. - Мордовия имеет высокий потенциал в этой сфере. В республике сосредоточены значимые мощности по производству волоконной оптики и оптоэлектроники, светотехнического оборудования, строительных материалов, фармацевтики, вагоностроения, а также пищевой промышленности. Действует ряд сформированных производственных кластеров. Значительная часть производств имеет инновационную составляющую. С учетом выгодного расположения Мордовии в центре европейской России развитие промышленного туризма в регионе имеет большие перспективы наряду с культурным, экологическим, событийным туризмом».

«Эти направления касаются не только развития бизнеса, наша совместная повестка ориентирована на жителей республики - это возможности в образовании, здравоохранении, социальной поддержке, это городская среда, развитие экологического туризма, - рассказала в беседе с журналистами Светлана Чупшева. - У АСИ есть уже конкретные проекты, которые реализуются в других регионах, многие их них могут быть запущены здесь в самое ближайшее время. Например, есть несколько проектов по развитию городской среды, мы видим большой запрос от молодежи и жителей регионов на современные общественные пространства. У нас есть формат для молодежи - «Точки кипения», мы привлекаем федеральных экспертов, интересных спикеров. Такие «места силы» будут появляться и в республике».



Врио Главы Мордовии назвал АСИ стратегическим партнёром региона и выразил уверенность, что взаимодействие будет эффективным. - «Я вижу, что за последние годы Агентство стратегических инициатив шагнуло очень далеко вперёд. Для нас очень актуальны такие направления, как городская среда, использование инфраструктуры спорта, наследия чемпионата, научно-техническое образование. Будем вместе работать и решать эти вопросы».