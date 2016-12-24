Президент России поддержал предожения Артёма Здунова

Врио Главы Мордовии Артём Здунов представил Президенту страны Владимиру Путину предложения по оздоровлению финансовой системы регионов

Президент России Владимир Путин поручил в течение двух недель разработать параметры дополнительной финансовой поддержки регионов в нынешнем году, чтобы учесть этот вопрос в предстоящем послании Федеральному Собранию. Об этом было заявлено на совещании с членами Правительства, которое состоялось 31 марта.

«Финансовое положение субъектов Федерации находится под нашим постоянным контролем, - отметил Владимир Путин. - За последнее время реализован целый ряд мер, чтобы поддержать регионы и оказать им необходимую помощь – прежде всего, конечно, имею ввиду решения, принятые в период эпидемии». Президент страны напомнил, что в прошлом году выделено 280 млрд рублей прямых дотаций и еще 223 млрд рублей специальных бюджетных кредитов. «Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, мы с вами это хорошо знаем. Не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна. В этой связи хочу услышать от коллег, от губернаторов их анализ финансового состояния региона, а также предложения о том, какие нужны новые решения, чтобы не только обеспечить стабильность региональных финансов, но и повысить темпы экономического роста, вот что является нашей целью - заложить основу для устойчивого развития каждого субъекта РФ».

Объединенные предложения, касающиеся укрепления финансовой устойчивости регионов, представил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Прежде всего, они касались реструктуризации коммерческих кредитов регионов, а также ответственности руководителей субъектов страны за проводимую финансовую политику. По данной теме слово было предоставлено и Врио Главы Мордовии Артёму Здунову, который доложил о ситуации с госдолгом в республике.

«Для нашей республики проблема долговой нагрузки и ограничений, связанных с ней, является основной. С конца прошлого года совместно с федеральными органами власти нами предпринят ряд мер по стабилизации социально-экономической ситуации. Нам удалось увеличить доходы по итогам года на 4,1% - с 24 до 25,1 млрд. рублей. Проводится работа по сокращению рыночного долга и процентных платежей. Мы ставим себе задачу сократить в текущем году проценты и платежи на 30%. Работаем со Сбербанком по рефинансированию всего объема коммерческого долга» - сказал Врио Главы Мордовии. Отметив в своем выступлении, что регион уже сегодня выполнил целевой показатель по госдолгу, который зафиксирован в соглашении с Министерством финансов РФ на 2021 год. «Вместе с Минфином России мы приняли и реализуем программу финансового оздоровления, что позволит повысить административность платежей, увеличить собственные доходы бюджеты. Совместно со Сбербанком готовим инвестиционную программу региона с конкретным перечнем инвестиционных проектов. Благодаря поддержке Минпромторга разработан план вывода из кризиса предприятий с тысячными коллективами, формируем сбытовую стратегию наших предприятий и программу развития новых производств. С Минэкономразвития завершаем формирование инвестиционной декларации республики, работаем по территории опережающего развития. Готовим преференции для крупных инвесторов. Вместе с агентством стратегических инициатив мы повышаем инвестиционную привлекательность Мордовии. Уже сейчас приводим на территорию ряд новых налогоплательщиков с крупными суммами, чтобы поднять собственные доходы. С Минстроем отрабатываем весь спектр поддержки ЖКХ и масштабного жилищного строительства, что тоже будет локомотивом роста экономики», - рассказал Артём Здунов о проведенной в республике работе по оздоровлению финансов. При этом обозначил проблему: «На нас давит бюджетная мера принуждения. Многие объекты, прежде всего ЖКХ, нужно приводить в нормативное состояние в ближайший летний строительный сезон. Однако реализация планом развития республики не будет успешной, если не решить проблему долговой нагрузки и снятия запрета на капитальные вложения. Эти решения необходимо принять оперативно».

Чтобы принимаемые меры не носили эпизодический характер, Артём Здунов попросил поддержать республику в разработке совместно с Правительством РФ отдельной программы социально-экономического развития по примеру Кемеровской области. В завершении отметил: «Задолженность региона по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом урегулирована и понятна в долгосрочной перспективе. Стоимость обслуживания бюджетного долга минимальна, а погашение основной суммы рассрочена на комфортный период. Однако рыночный долг региона в основной своей массе краткосрочный и дорогой».

В связи с этим Врио Главы Мордовии предложил рассмотреть возможность полного рефинансирования коммерческого долга республики за счет бюджетных кредитов. «При этом важно будет не допустить повторения проблемы. Поэтому полностью поддерживаю идею установки жестких ограничений для заимствования для тех регионов, которые войдут в программу реструктуризации!» – подытожил свое выступление Артём Здунов.

Президент страны руководителя региона поддержал: «В целом, конечно, я согласен с Вами, дорабатывать надо будет с минфином».

Далее, в ходе обсуждения темы, Президент страны сказал, что Правительство последовательно работает над оздоровлением региональных финансов. «Один из ключевых этапов здесь - реструктуризация коммерческой задолженности, что мы сегодня и обсуждаем. Такие кредиты, как правило, стоят дорого, выдаются на короткий срок. Об этом коллега, губернатор из Мордовии говорил. Они и являются весьма обременительными для региона. Нужно финализировать параметры такой реструктуризации и сделать ее максимально справедливой. Нужно провести это в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик», - заявил глава государства.

Владимир Путин дал поручение подготовить конкретные предложения по реструктуризации коммерческой задолженности регионов и по запуску программ развития региональной инфраструктуры.