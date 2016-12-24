Уроженка Мордовии взяла серебро в спринте на Чемпионате России по биатлону

Уроженка Мордовии, не сильно известная в спортивном мире до сегодняшнего Наталья Ушкина устроила мини-сенсацию на Чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. В спринте она обставила многих именитых соперниц и заняла второе место! Но вся печаль в том, что мы не увидим нашу землячку в составе сборной команды страны по биатлону. Наталью уже успели переманить в сборную Румынии.



Наталья Ушкина в свои 24 года, конечно, имеет определенный багаж спортивных достижений. В юниорский период она выиграла чемпионат мира по летнему биатлону, дважды была призером чемпионата и Кубка России. Но все никак не получала шанс проявить себя в национальной команде страны. А тут подвернулся вариант с переходом в сборную Румынии. Наталья согласилась и летом 2020 года подала заявление о переходе. Румынское гражданство она получила уже в ноябре прошлого года. «Меня уже отпустили из России», - сказала спортсменка.



И все-таки победа на чемпионате России могла бы внести коррективы в планы уроженки Мордовии. Но Ушкина не намерена оставаться в России, о чем и заявила в эфире «Матч ТВ» после окончания спринта в Ханты-Мансийске.



«Результат стал высоким только в этом году. В том году такого не было, а сейчас случился прорыв, - сказала Наталья. - В прошлом году меня позвали в сборную Румынии, всё это время делались документы, я просто ждала. Меня уже отпустили из России, дали добро. Я уже решила всё и не собираюсь оставаться в России. В мае будет решаться вопрос по контрактам. Не жалею, что перешла в Румынию. Если будет предложение, от которого нельзя отказаться? Нет, всё равно его не приму. Всё решено».





