Изготовил дома полкило наркоты

Репортер

26-летний уроженец Ульяновской области рискует надолго загреметь за решетку по обвинению в производстве «домашней химии» и попытке сбыта в Саранске наркотиков в  особо крупном размере.

Как установили оперативники антинаркотического подразделения МВД по РМ, парень нашел в интернете инструкцию по производству синтетического наркотика мефедрон с детальным описанием процесса изготовления запрещенного вещества, а также указанием необходимых для его производства ингредиентов и оборудования.

Молодой человек вступил в переписку с администратором интернет-магазина по продаже наркотиков и договорился о продаже своей «химии» через торговую площадку с отчислениями комиссионных магазину. В Москве и Саранске доморощенный менделеев приобрел вещества, прекурсоры, жидкости и оборудование, необходимое для организации производственного процесса своего наркотического бизнеса.

Нарколабораторию парень оборудовал в принадлежащем ему нежилом доме в Сурском районе Ульяновской области, где производил запрещенные вещества с целью последующего сбыта на территории Мордовии.

В период с июля по август 2020 года он синтезировал наркотические средства мефедрон массой 692,49 грамма и производное N-метилэфедрона весом не менее 7,15 грамма.

Изготовленный наркотик общим весом более 660 граммов наркодилер перевез в свое жилище в поселке Сурское. Взяв с собой 37 граммов синтетики, он направился в Саранск, где и был задержан сотрудниками УНК МВД по РМ.

Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый не отрицал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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