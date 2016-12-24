Изготовил дома полкило наркоты

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26-летний уроженец Ульяновской области рискует надолго загреметь за решетку по обвинению в производстве «домашней химии» и попытке сбыта в Саранске наркотиков в особо крупном размере.
Как установили оперативники антинаркотического подразделения МВД по РМ, парень нашел в интернете инструкцию по производству синтетического наркотика мефедрон с детальным описанием процесса изготовления запрещенного вещества, а также указанием необходимых для его производства ингредиентов и оборудования.
Молодой человек вступил в переписку с администратором интернет-магазина по продаже наркотиков и договорился о продаже своей «химии» через торговую площадку с отчислениями комиссионных магазину. В Москве и Саранске доморощенный менделеев приобрел вещества, прекурсоры, жидкости и оборудование, необходимое для организации производственного процесса своего наркотического бизнеса.
Нарколабораторию парень оборудовал в принадлежащем ему нежилом доме в Сурском районе Ульяновской области, где производил запрещенные вещества с целью последующего сбыта на территории Мордовии.
В период с июля по август 2020 года он синтезировал наркотические средства мефедрон массой 692,49 грамма и производное N-метилэфедрона весом не менее 7,15 грамма.
Изготовленный наркотик общим весом более 660 граммов наркодилер перевез в свое жилище в поселке Сурское. Взяв с собой 37 граммов синтетики, он направился в Саранск, где и был задержан сотрудниками УНК МВД по РМ.
Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый не отрицал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время он предстанет перед судом.
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