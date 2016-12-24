Ирина Алфёрова - 70!

Нет, неспроста Александр Серов для своего страстного клипа на песню «Еще раз о любви» (более известную как «Ты меня любишь») выбрал именно ее, Ирину Алфёрову! Именно такой женщине - красивой, доброй и сильной - должны быть адресованы эти замечательные слова: «О, это чудо: ты меня любишь!» А кто-то помнит и любит ее Констанцию из мегапопулярного в свое время телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера». А кто-то - еще и Дашу в советском «Хождении по мукам»… И хотя понятно, что и клип этот вышел на экраны достаточно давно, а фильмы - еще давнее, но все равно как-то не верится, что Ирине Алфёровой - 70… Свой юбилей Ирина Ивановна отметила на сцене театра «Школа современной пьесы», где служит уже почти 20 лет. И по-прежнему любит свою работу. И вышла на сцену не просто как именинница - а как актриса, в спектакле, где играет главную роль. Чем, конечно, в очередной раз порадовала и поклонников своего таланта, и своих родных, которые пришли в театр, чтобы поздравить ее именно там, где сильнее всего стучит ее сердце: на сцене…

Браво!

Зрители с удовольствием смотрели новый спектакль «Толстого нет» с Ириной Алфёровой в главной роли в день ее юбилея. Это постановка о Софье Андреевне - супруге Льва Толстого, которую и играет именинница. В зале - многочисленные зрители и поклонники актрисы, ее дочь Ксения Алфёрова вместе с 13-летней внучкой Евдокией, зять Егор Бероев и мама знаменитой актрисы Ксения Архиповна Алфёрова.

Уже после спектакля аплодисменты и крики: «Браво!» не смолкают, а Ирине Алфёровой дарят огромное количество букетов из любимых роз.

- Мы сегодня празднуем день рождения самой молодой и невероятно доброй актрисы, - сказал со сцены актер театра Иван Мамонов.

Юбилярше на сцену вынесли огромную корзину роз и подарили большую открытку с поздравлениями, на которой расписались все, кто служит в этом театре.

А потом Валерия Ланская зачитала многочисленные телеграммы от высокопоставленных лиц: мэра Москвы Сергея Собянина, министра культуры Ольги Любимовой, премьер-министра Михаила Мишустина, и самая главная - от президента России.

- Уважаемая Ирина Ивановна! Поздравляю вас с юбилейным днем рождения, - читала актриса текст телеграммы от Владимира Путина. - Вы состоялись в актерской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей - и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители. Желаю вам творческих успехов, здоровья и благополучия!

От таких речей и поздравлений Ирина Алферова даже немного засмущалась. А после не сразу ушла за кулисы, а с удовольствием раздала автографы поклонникам.

Мамина школа

То, какая Ирина Алфёрова актриса, мы много раз видели в кино, в спектаклях и даже в видеоклипах (кажется, что клип Александра Серова на песню «Ты меня любишь» с участием Ирины Ивановны многие ее поклонники любят и знают даже больше, чем ее роли в кино), но вот о том, какая она мама, мы не знаем. Ее дочь Ксения Алфёрова не перестает восхищаться ею.

- Мы всегда с мамой много говорим, обо всем, - делится Ксения. - У мамы был такой принцип воспитания: активно участвовать в жизни ребенка, наблюдая и направляя. Она всегда мне объясняла какие-то важные вещи. А я сейчас и дочку так же воспитываю. Я благодарна Богу, что разрешил выбрать именно такую маму - всем мамам маму! Как ни странно, но маму начинаешь ценить по-настоящему, когда сама взрослеешь и становишься мамой. Когда сталкиваешься с серьезными трудностями, стоишь перед сложным выбором и понимаешь: какое же счастье, что мама - рядом! И можно просто услышать ее голос, обнять... Даже когда все в твоей жизни неплохо, но мама обнимает - и ты выдыхаешь, расслабляешься, иногда даже плакать начинаешь от прилива чувств. От горя? Нет - от счастья, что есть на этой земле человек, который любит тебя всегда и всю, со всеми твоими «закоряками», и считает самой лучшей. И можно на несколько минут побыть маленькой, ни о чем не беспокоиться, ни о чем не думать - просто быть рядом с самой сильной и всепобеждающей силой на свете: маминой любовью!

- Ксения, а легко ли быть дочкой известных родителей? - спросили актрису.

- Когда я начинала свою карьеру, то, наверное, как и любой ребенок известных родителей, была только именно дочкой именитых артистов: Ирины Алфёровой и Александра Абдулова (Александр Абдулов хоть и не является ее родным отцом, растил Ксению - прим. авт.). Это сейчас я уже просто Ксения Алфёрова, но когда была маленькой - я была просто их дочкой. У меня была суперзаботливая мама и хулиган и выдумщик папа, и я не очень знала-понимала, что они вообще-то очень известные люди. Мое детство прошло за кулисами театра, я там проводила много времени. Когда по воскресеньям шли «Бременские музыканты», где папа играл осла, он всегда меня брал с собой. Когда спектакль заканчивался, но декорации еще стояли - мне давали корону, и я шла на сцену и играла для пустого зала, когда никто не видит… Я знала весь спектакль, все роли... Это было удивительное действо! Я и на гастроли обожала ездить...

Икона стиля

Ирина Алфёрова получила различные награды, не только театральные, ее даже признавали иконой стиля.

- Стиль - это не только умение одеваться, но и твоя работа, которой ты должен быть верен, - говорила Ирина Ивановна. - Я думаю, что я верна своей профессии и своим ролям…

А вот о секретах своей неувядающей молодости Ирина Алфёрова ничего не говорит, а только пожимает плечами. Актриса никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Но главный секрет ее молодости точно знает Ксения.

- Чистая щедрая душа, сердце, вмещающее в себя всех и согревающее всех! - говорит о маме дочь. - Нежность, забота, женственность и никаких операций. Прекрасно, когда у твоей мамы - такое большое сердце и чистая душа, что ее вот уже много лет любит вся страна! Ведь красота - это не только и не столько набор внешних черт, а внутреннее наполнение человека! В маме столько тепла, что на всю страну вот уже во многих поколениях хватает! Уникальная женщина. Поверьте, при всей своей известности, востребованности ее хватает и на всех членов ее многочисленной семьи…

Женская линия

Отдельно стоит сказать о маме Ирины Алфёровой - Ксении Архиповне. В следующем году в январе она будет отмечать очень круглую дату - сто лет. Она прошла Великую Отечественную войну. И она тоже отлично выглядит и никогда не выходит на улицу, не накрасив губы.

- Когда бабушку спрашивают о секрете ее молодости и долголетия - она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, вечно всем недовольных людей лицо к старости вниз оплывает и покрывается морщинами недовольства, занудства, злости, и никакой косметолог им не поможет, - объясняет Ксения Алфёрова. - Она всю жизнь свою отдавала, ничего никогда не требуя взамен. У доброго человека в глазах душа светится, и ты не замечаешь морщин. Моя мама - точно такая же. Очень надеюсь, что и я унаследовала эту доброту и их подход к жизни...

Яна Невская, фото Вадима Тараканова и из личного архива Ксении Алфёровой