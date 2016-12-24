Минспорта Мордовии потеряло туризм

522 аварийные ситуации на объектах ЖКХ
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ
Структурные изменения в органах власти, анонсированные Артёмом Здуновым, продолжаются.
Как сообщает телеграм-канал «Мордовский шпиль», 26 марта в соответствии с Указом Главы РМ, полномочия в сфере туризма, которые ранее были закреплены за Министерством спорта, молодёжной политики и туризма, переданы в Министерство экономики, торговли и предпринимательства.
Ведомство, возглавляемое Александром Савиловым, теперь именуется Министерством спорта и молодёжной политики.
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ
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