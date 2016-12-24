Доверчивость «в кредит»

Разорительная эпопея с дистанционным обманом наших сограждан продолжается, невзирая ни на какие предостережения.

Еще одной жертвой мошенников на прошлой неделе стала 40-летняя жительница Ардатова, попавшаяся на избитую схему: звонок «сотрудника банка» - злоумышленники оформляют кредит на имя женщины - деньги нужно «спасать». Собеседник попросил жительницу райцентра назвать данные ее карты, а потом - код, пришедший в смс-сообщении. Получив доступ к личному кабинету доверчивой гражданки в интернет-банке, злоумышленник оформил на нее реальный кредит на 130 000 рублей. После этого лжебанкир сообщил, что необходимо пройти в ближайшее отделение банка и самой получить деньги. При этом незнакомец строго запретил женщине разговаривать с сотрудниками банка, дескать, они могут быть в сговоре со злоумышленниками. А полученные деньги «телефонный благодетель» настоятельно рекомендовал перевести на несколько «безопасных» счетов, номера которых он сообщил. Выполнив все указания, женщина в дальнейшем решила рассказать о случившемся своим родственникам. И по их совету обратилась за помощью в органы внутренних дел.

Ровно по такому же сценарию остался без денег и 40-летний рабочий одного из предприятий Саранска. Он рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный гражданин, представился сотрудником службы безопасности Центробанка и сообщил, что неизвестные злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит на сумму 220 000 рублей. Чтобы этого не допустить, незнакомец порекомендовал оформить так называемый зеркальный кредит на аналогичную сумму.

Находясь у себя дома, мужчина через мобильное приложение оформил кредит на указанную злоумышленником сумму, затем обналичил деньги в ближайшем банкомате и по рекомендации лжесотрудника банка перевел наличность на 4 счета, которые якобы являются безопасными.

На следующий день потерпевшему снова позвонили «из Центробанка» и сообщили, что история повторяется, необходимо оформить еще один кредит. Тогда мужчина понял, что столкнулся с мошенниками, и обратился за помощью в органы внутренних дел.

В целях предупреждения мошенничеств, совершаемых с использованием дистанционных технологий, сотрудники УМВД России по Саранску совместно с представителями региональной общественной организации «Отряд правопорядка» рассказали жителям республики о наиболее распространенных схемах IT-преступлений. Жителям города на улицах раздавали красочные памятки, в которых подробно описываются правила, позволяющие не попасться на уловки преступников:

1. Если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка или правоохранительных органов, немедленно прекратите разговор и самостоятельно перезвоните в отделение банка или дежурную часть отдела полиции. Никому не сообщайте конфиденциальную информацию вашей банковской карты и содержание приходящих на телефон смс-сообщений.

2. При совершении покупок в сети Интернет обязательно изучите информацию о продавце, проверьте наличие рекомендаций и положительных отзывов. По возможности свяжитесь с владельцем товара по видеосвязи. Если продавец или покупатель просит вас перейти по ссылке для оплаты товара, скорее всего, это мошенник. Внимательно изучите работу сервисов «безопасной сделки» или «безопасной доставки», которые предлагает торговая площадка, и пользуйтесь только ими.

3. Не устанавливайте на свои мобильные устройства приложения по просьбе незнакомых лиц.

4. Если вам поступило сообщение от родственника или знакомого с просьбой одолжить денежные средства, не торопитесь переводить деньги. Обязательно перепроверьте информацию, самостоятельно связавшись с этим человеком.