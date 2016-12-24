Александр Горбатов: «Мы не пытались снять ремейк»

«Вы хотите саботаж у нас здесь устроить?»
Премьер-министр республики Владимир Сушков попал под жесткую критику со стороны руководителя Мордовии Артёма Здунова
Исполнитель главной роли в сериале «Угрюм-река» рассказал о своем киногерое и о себе
Четырехсерийный советский телефильм «Угрюм-река», вышедший в эфир в 1968 году, смотрела, затаив дыхание, вся страна. Масштабная экранизация, сильные характеры в переломный период истории, драматические и трагические повороты судеб - все это не могло никого оставить равнодушным. Главный герой Прохор Громов из романтика-идеалиста, искателя сибирских сокровищ, постепенно превращается в развращенного, алчного и жестокого промысловика, идущего к цели, не жалея ни себя, ни других… Фильм потом, по многочисленным просьбам, неоднократно повторяли и на местных, и на общесоюзных телеканалах. Но всему, как говорится, свое время… И вот, спустя полвека с лишним, на телеэкранах - новая «Угрюм-река», которая обещает стать одной из самых ярких премьер Первого канала. Почти семь лет шла работа над этим грандиозным проектом, и теперь те, кто видел и помнит ту первую экранизацию одноименного романа Вячеслава Шишкова, могут сравнить ее с новой, а большинство россиян открывает для себя этот роман и эту историю заново.
Нам удалось поговорить с исполнителем главной роли Александром Горбатовым и расспросить о персонаже, съемках «Угрюм-реки» и многом другом...
Губительные страсти
- Александр, вы видели советский фильм «Угрюм-река», старую экранизацию?
- Да, но это было очень давно, так что я многое просто не помню...
- Понимаете, что зрители будут сравнивать современную экранизацию с той, которая вышла в 1968 году?
- Понимаю. Те, кто видел советский фильм, неизбежно будут сравнивать. Мы замахнулись на немного неблагодарную историю. Потому как была уже экранизация, и с большими артистами, которых не переплюнуть. Но время циклично, и мне кажется, что та история уже осталась в прошлом, и ее нужно освежить…
- Хотя многие молодые зрители и не знают про советский фильм…
- Наверное. Но, во всяком случае, мы не пытались снять ремейк - мы заново смотрим на литературу Шишкова и именно этот роман.
- Перечитывали сам роман перед съемками?
- Только от него и отталкивался.
- Расскажите немного о своем персонаже - каким вы его видите?
- Мы все, читая один и тот же роман, видим его по-разному. Мой персонаж совершает поступки, у него есть цель: добиться того, чего не добился никто до него. Но у того, кто забрался высоко, в определенный момент может закружиться голова. В такие моменты мы ставим на кон все, идем на жертвы. Мой Прохор Громов - сильный характер и, в общем-то, человек с несчастной судьбой, которого погубили его страсти. Страсть, которая движет героем, губительна и затмевает все. Это некое помутнение.
- Вы вносили свои предложения: каким, на ваш взгляд, должен быть герой, каков его характер, и так далее?
- Естественно, только так мы и можем договориться с режиссером - мы же не телепаты, чтобы читать мысли друг друга. Что-то показывал, предлагал - а дальше уже решали все вместе, что стоит оставить и применить к моему герою. Определенный процент моих взглядов присутствует. Но в целом я был инструментом в руках мэтра (имеется в виду режиссер картины Юрий Мороз - прим. авт.) и шел, безусловно, за ним.
- Хорошо. А что для вас важнее всего в роли и в сценарии?
- Определенная драматургия, определенный ключ, событийный ряд и незамысловатая смелость - когда ты понимаешь, что это вызывает хорошие эмоции, и ты соглашаешься на эту роль.
- В фильме много трюков - насколько я знаю, вы работали практически без дублеров, и по бурным рекам плавали, и пороги преодолевали…
- Да, поплавали чуть-чуть, покупались, поглотали водички! (Смеется.) Посмотрели и на дно, и разное было на съемках… Но ничего - выжили! Профессия требует…
Публичное и личное
- Что для вас было самым сложным?
- Самое сложное было - ожидание рождения ребенка: моя супруга в тот момент была беременна.
- Где встретили радостную новость о том, что стали папой?
- Было запланировало отпустить меня со съемок на три дня, и в течение этого времени это и свершилось. И спасибо тому человеку, который делал УЗИ и поставил приблизительную дату родов: он оказался прав!
- Кстати, я посмотрела у вас в социальных сетях: вы близких оберегаете. Дочь, например, не показываете практически…
- А зачем ее показывать, рассказывать про личную жизнь?
- Ну, вы же известный человек, и очень часто людей интересует не только ваша творческая часть жизни, но и личная…
- Думаю, что людям, которым это интересно, тогда надо задуматься: а хотят ли они, чтобы и их личная жизнь, например, была у всех на виду? Захотели бы они точно так же рассказывать все и всем? Ведь мы не хотим показывать именно все - а рассказываем только то, что можем и хотим. Моя жизнь, о которой я говорю, касается меня и моей профессии, но не моей семьи. Здесь я один, а дома - другой. И это остается за кадром, за закрытыми дверями.
- Как отразилась на вас пандемия? Многие артисты радовались, что нашли возможность наконец-то провести время с семьей и близкими.
- Да, это была одна из приятных составляющих, безусловно. Но тяжело было поломать ритм, который присутствует в профессии. И когда вдруг эти часы ломаются, в какой-то момент становится тяжко. Правда, потом, спустя время, благодаря этому уроку ты сделал определенные выводы, и они были очень положительные. Я заново посмотрел на многие вещи, на которые раньше не обращал внимания…
Жаркая работа
- Немногие знают, что у вас первая профессия - рабочая.
- Да. Я газоэлектросварщик, окончил ПТУ после школы. Но работал не совсем по специальности: пошел учеником горнового ферросплавной печи. Социум ломает и заставляет двигаться так, как хочет он. Я не был с этим согласен - и поплыл в другую сторону. Никогда не ждал и не думал, что это произойдет. Больше всего я боялся, что не получу образования, о котором мечтал. Но так случилось в моей жизни, что на определенной ступени своего возрастного пути я пришел в актерскую профессию. Просто понял, что надо что-то менять, - и в один день уволился, купил билет в Москву (актер жил с мамой в Запорожье - прим. авт.) и поехал. Верил в то, что в театральное училище берут не за деньги, а за талант. И меня взяли на бюджет в театральный институт имени Бориса Щукина.
- Актерская профессия не так тяжела, как выплавлять сталь?
- Тут нельзя сравнивать - в каждой профессии есть свои нюансы. Мы трудимся точно так же, как и все остальные люди. Например, температура плавления ферромарганца в печи - больше шести тысяч градусов, и это, конечно, накладывает определенный отпечаток… Но и в актерской профессии бывает достаточно горячо: мы вынуждены испытывать себя в разных ситуациях - и по-настоящему их прожить, прочувствовать, пропустить через себя… Так что в каждой профессии есть свои трудности - просто они видны под разным углом...
Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и пресс-службы Первого канала
Премьер-министр республики Владимир Сушков попал под жесткую критику со стороны руководителя Мордовии Артёма Здунова
Артёму Здунову представлен новый прокурор Мордовии Василий Щербаков
Мэр Саранска лично проверил, как ведется уборка городских территорий
За «кадровую» махинацию известный в республике адвокат получил 3 года условно
В ряде муниципалитетов Мордовии сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом
В Москве 15 февраля состоялась рабочая встреча министра культуры России Ольги Любимовой и врио Главы Мордовии Артёма Здунова.
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
В республике нашли свыше 500 объектов, которые активно используются, а налоги от них в казну не попадают
На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей
Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье