Профилактика дорожно-транспортного травматизма

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает реализацию региональных программ безопасности дорожного движения. Основная цель - достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).

В рамках реализации проекта в республике создаются условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, развития детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и т.д.

В школах республики проводятся открытые занятия с учениками начальных классов по безопасности дорожного движения с участием сотрудников ГИБДД и юных инспекторов движения. Практические занятия организуются также и с воспитанниками подготовительных групп в детских садах. На системной основе организована работа с родителями по обучению детей основам ПДД и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспорте.

В республике реализуется проект «Дети.Дорога.Жизнь», проводится конкурс фотографии «Мы соблюдаем ПДД», ведется работа сервиса «Социальное детское кресло». Еще один проект «Безопасная дорога для детей» направлен на развитие у них навыков безопасного поведения в городе.

На базе детского технопарка «Кванториум» работает интерактивная площадка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием специального оборудования автомобиля «Лаборатория безопасности».