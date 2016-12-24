Поздравление Главы Мордовии с 80-летием Великой Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые жители Мордовии!

От всего сердца поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Победу над врагом и величайшим мировым злом - фашизмом одержала наша многонациональная страна восемь десятилетий назад. Честь, достоинство, высочайший патриотизм, доблесть и невероятное мужество объединили миллионы жителей в кровопролитной борьбе.

Стойкость и героизм бойцов и тружеников тыла навсегда останутся в наших сердцах. Более 240 тысяч наших земляков сражались на полях Великой Отечественной войны. К нам эвакуировали предприятия, у нас работали военные госпитали. Примером невероятной силы духа и самоотверженного труда стал подвиг строителей Сурского рубежа.

И сегодня потомки поколения Победителей продолжают защищать интересы нашей страны и противостоять нацизму.

Дорогие земляки! Благодарю вас за героизм и мужество на поле боя, за поддержку и помощь нашим парням - участникам СВО и их семьям. Правда за нами!

Дорогие наши ветераны, вы с честью прошли все испытания, стали примером героизма и стойкости для многих поколений. Ваши ратные подвиги вдохновляют современных защитников Отечества, укрепляют их боевой дух и придают сил в борьбе с врагом.

С Днём Великой Победы!

Глава Республики Мордовия А. Здунов