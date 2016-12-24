В финал конкурса «Учитель будущего. Студенты» прошла Наталья Федотова из Мордовии

В Нижнем Новгороде завершился окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» для участников из Приволжского федерального округа. Конкурсные испытания проходили в течение трех дней с 9 по 11 марта.

«По итогам полуфинала были определены 25 сильнейших участников, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего. Студенты». Республику Татарстан представят 7 финалистов, Пермский край – 4, Пензенскую и Оренбургскую области, Республику Марий Эл, Удмуртскую Республику и Республику Башкортостан по 2 студента, Республику Мордовия, Нижегородскую и Ульяновскую области, а также Чувашскую Республику по одному финалисту, – рассказал руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев.

Путевку в финал от Мордовии получила Наталья Федотова из Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева». По мнению финалистки «учитель будущего» должен обладать креативностью и коммуникабельностью. «Профильные и, в частности, педагогические конкурсы нужны для самосовершенствования. Ценность конкурса в возможности узнать новое. Тем, кто только думает принять участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей», я рекомендую обязательно участвовать», – сказала Наталья Федотова.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности учителя.

В первый день конкурсанты участвовали в открытой образовательной лекции, которую провел кандидат исторических наук, доцент, председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» Виктор Степаненко. Далее в формате нетворкинга полуфиналисты познакомились и обменялись контактами. В ходе кейс-турнира первого дня будущие педагоги соревновались в умении находить решения психолого-педагогических кейсов, анализируя ситуации из учебной практики.

Во второй день полуфиналисты побывали на экскурсии в «Точке кипения» в Мининском университете и приняли участие в квизе на тему образования. В заключительный день мероприятий студенты выполняли задания стратегической игры «Педагогический ориентир».

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».

Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».