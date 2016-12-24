Конвейер взяток

На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей

Взятки за лоббирование интересов поставщиков, очевидно, были на Ковылкинском электромеханическом заводе самым обыденным делом. Это подтверждает целая серия коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны и заводские начальники, и представители Министерства обороны России, следящие на предприятии за выполнением оборонных заказов (завод входит в структуру госкорпорации «Ростех»). Вот и на прошлой неделе суд огласил приговор очередному сотруднику предприятия. Бывший начальник бюро цветных металлов отдела материально-технического обеспечения 61-летний Александр Ацапкин обвинялся в получении взяток и коммерческом подкупе.

По данным следствия, начальник бюро с 2014 по 2017 год брал «откаты» от представителей коммерческих организаций. Он обеспечивал иногородние фирмы заводскими заказами и получал от них «теневой процент» за такое выгодное сотрудничество. В деле об «откатах» фигурируют представители коммерческих организаций из Ульяновской и Нижегородской областей. В общей сложности Александр Ацапкин получил коррупционных вознаграждений на 1 миллион 372 тысячи рублей. Этот тайный «приработок», как и в других случаях с руководящими лицами Ковылкинского электромеханического завода, раскрыли оперативники УЭБиПК МВД по РМ. Во время следствия на имущество Ацапкина стоимостью 1 миллион 800 тысяч рублей был наложен арест. Приговором Ковылкинского районного суда 61-летний Александр Ацапкин был осужден на 5 лет колонии строгого режима.

Напомним, что антикоррупционная чистка началась на Ковылкинском электромеханическом заводе еще в феврале 2019 года. Тогда оперативники республиканского МВД вскрыли здесь настоящий очаг мздоимства, в котором прокручивались десятки миллионов рублей. Во главе коррупционной схемы, по версии правоохранителей, стояли майоры военного представительства Министерства обороны России Вадим Матвеев и Сергей Нуйкин. Их «партнерами» на заводе были заместитель директора производства - руководитель контрактной службы Сергей Шеин и начальник отдела материально-технического обеспечения Александр Абрамкин. Следствие считает, что коррупционный квартет с 2015 года получил взяток на 22 миллиона рублей!

Для исполнения госзаказов Ковылкинский электромеханический завод регулярно закупает определенные инструменты и технику. Делается это через размещение заказов, деньги на закупку выделяются государственные, а значит, здесь можно было предусмотреть свою выгоду. Поскольку значительная часть заказов были оборонными, следили за ними на предприятии представители армейского ведомства. В задачу майоров Матвеева и Нуйкина входил контроль качества при приемке военной продукции, выдача заключений о цене, мониторинг графиков выпуска и т.д. Но офицеры Минобороны попутно договорились с заводскими начальниками Абрамкиным и Шеиным «стричь купоны» с коммерсантов. Шеин являлся председателем аукционной комиссии завода, Абрамкин тоже в ней состоял. Фактически оба могли влиять на определение победителей торгов и устанавливать условия заключения с ними контрактов. Соответственно, победителями торгов на поставку оборудования в Ковылкино периодически становились одни и те же иногородние фирмы. Их представители в благодарность возвращали покровителям откат в 10% от суммы заказа.

«Теневое» вознаграждение перечислялось на банковскую карту - один из бизнесменов передал ее Абрамкину. И здесь не соблюдалась даже элементарная конспирация. После того как на карту поступал очередной откат, Александр Абрамкин шел в банкомат и переводил деньги на именные банковские карты партнеров по «бизнесу». Оставшуюся часть снимал сам. Оперативники располагают записями камер видеонаблюдения с банкоматов, где видно, что деньги снимал именно Абрамкин. По данным следствия, с декабря 2014-го по июнь 2018 года мздоимцы в виде откатов получили в общей сложности 22 миллиона 130 тысяч рублей.