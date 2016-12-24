12 лет строгача за сексуальное насилие над дочерью

Репортер

Пролетарский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю Саранска, обвиненному в сексуальном насилии над своей 14-летней дочерью. Эта дикая история повергла в шок республику осенью прошлого года.

По понятным причинам данные насильника в материале указывать нельзя, но известно, что он является отцом троих детей и проживал с ними в одной квартире на Светотехстрое. При этом мужчина состоял в разводе с экс-супругой, которая также была вынуждена делить жилплощадь со своим бывшим после официального разрыва отношений.

В дни школьных каникул, когда мать детей ушла на работу, родитель отвел 3-летнего сына в детский сад и вернулся домой. В квартире он остался наедине со своей 14-летней дочерью (старшая совершеннолетняя дочь в тот день уехала). Как указывается в материалах, родитель изнасиловал девочку. Та по какой-то причине не стала рассказывать матери о случившемся. И на следующий день все повторилось, так же как и еще один день спустя. Причем сексуальное насилие совершалось и в извращенной форме.

Юная жительница Саранска отважилась рассказать о произошедшем только подруге, которая передала все своим родителям. Взрослые обратились в полицию. Многодетного отца задержали. Следственный комитет по РМ возбудил уголовные дела по двум статьям - «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». В беседе со следователем он признал вину.
Судебная экспертиза установила, что мужчина проблем с психикой не имеет и во время преступлений против дочери осознавал, что творит. Суд приговорил отца-педофила к 12 годам колонии строгого режима.

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