«Концы в воду»

За убийство приятеля 32-летний Денис Кирдяпкин получил 8 лет колонии строгого режима

В криминальной истории с исчезновением 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина и последующим обнаружением его бездыханного тела в саранском пруду на минувшей неделе была поставлена судебная точка. В гибели приятеля суд признал виновным 32-летнего Дениса Кирдяпкина, который с циничным лицедейством помогал полицейским и волонтерам искать пропавшего парня.

Дмитрий Парчайкин исчез из поля зрения родных и близких в сентябре прошлого года. В спортивном костюме черного цвета и темно-синих мокасинах он ушел в неизвестном направлении и почти два месяца никак не давал о себе знать. К его поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры, но все мероприятия не приносили нужных результатов. Наконец вечером 28 октября тело парня обнаружили в пруду по улице Фурманова в Юго-Западном районе Саранска. Эксперты сделали заключение, что смерть «исчезнувшего» носила насильственный характер - у него были сломаны ребра и имелась травма головы. Вскоре оперативниками уголовного розыска был задержан и подозреваемый в расправе. Им оказался знакомый погибшего Денис Кирдяпкин.

Правоохранители выяснили, что 10 сентября мужчины устроили застолье в гостях у знакомого в квартире по улице Р. Люксембург в Саранске. Раньше они работали вместе на стройке в Торбеевском районе и не чурались спиртного. Компанию им составила 31-летняя дама без определенных занятий. Как это часто бывает, во время застолья по пустяковому поводу разгорелся конфликт - Кирдяпкину пришлось не по нраву поведение Парчайкина. Якобы тот чем-то оскорбил собутыльника. В ответ тот дал волю агрессии, набросился на оппонента и стал его избивать тем, что под руку попадется. Кирдяпкин особенно усердствовал с деревянной киянкой - этим строительным инструментом он несколько раз ударил по голове Дмитрия Парчайкина. Тот упал и затих.

На некоторое время компания забыла об избитом участнике застолья, но потом стало ясно, что он уж слишком долго остается неподвижным. Бедолага был уже мертв. У Дмитрия Парчайкина была киста в голове, и удары киянкой оказались фатальными. Страшная правда подействовала на участников застолья отрезвляюще, женщина предпочла тут же смыться из квартиры, а мужчины дождались глубокой ночи. Когда пришло время, Денис Кирдяпкин вынес бездыханное тело знакомого из квартиры и просто бросил в пруд рядом с домом.

Потом были поиски пропавшего, установление маршрутов передвижения и опросы видевших его людей. Разговаривали сотрудники полиции и с Денисом Кирдяпкиным, но тот делал невинный вид и даже помогал искать убитого. Когда же картина стала проясняться во всех деталях, решил сознаться в содеянном. Кирдяпкин не отрицал, что избил Парчайкина, но утверждал, что не хотел его убивать.

В суде Денис Кирдяпкин отвечал за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В этом процессе участвовал и.о. прокурора республики Леонид Перескоков. Суд согласился с гособвинителем и приговорил Кирдяпкина к 8 годам в колонии строгого режима.