Мордовия получит новое правительство уже к лету

В интервью РИА Новости Врио Главы Мордовии Артём Здунов рассказал много интересного

Во вторник, 9 марта, федеральное информационное агентство РИА Новости опубликовало большое интервью с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым. Наиболее важные и любопытные фрагменты беседы мы приводим в сегодняшнем материале.

- Артём Алексеевич, 25 февраля исполнилось ровно 100 дней, как вы возглавили Мордовию. Итогом этих дней стала отставка всего республиканского правительства. Почему вы приняли такое решение?

- Три месяца моей работы в новой должности показали, что на самом деле происходит в республике. Выступая перед депутатами, я объяснил, насколько критична сегодня ситуация в Мордовии. Наш государственный долг, 49 миллиардов рублей, в два раза превышает наши собственные доходы. И такой финансовый механизм, как бюджетная мера принуждения, влечет за собой для нас постоянные ограничения во многих сферах деятельности, в том числе и в участии в различных федеральных программах. К примеру, запрет на капитальные вложения. Мы не можем по своей инициативе даже дорогу спроектировать, не говоря уже о том, чтобы построить какой-то социальный объект. Эти обстоятельства буквально связывают по рукам и ногам любого руководителя любого региона. Причем такие ограничения существуют только в Мордовии. Неоднозначная картина наблюдается и на предприятиях, и на рынках сбыта, в финансово-экономической области. За последние три месяца мне удалось глубоко проанализировать ситуацию в целом, уделить особое внимание работе с руководством предприятий, встретиться с представителями Минфина России. Мы утвердили план финансового оздоровления Мордовии.

Что касается отставки правительства, конечно, мы пытались совместно обдумать пути выхода из кризиса. Я бы все-таки назвал эту отставку по большей части именно отставкой председателя правительства. Он заявил, что не может работать в таком режиме, фактически отошел в сторону от решения проблем. За три месяца работы состоялась новая команда специалистов - из тех, кто со мной приехал, и, конечно, из местных активистов. В отставку были отправлены те люди, которые в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике.

- Кто-то из прежних министров может войти в новый состав правительства?

- Я скажу об этом позже. Мы подошли системно к вопросу формирования нового правительства, объявили конкурс для пополнения кадров. Шанс есть у всех.

- Может, у вас есть определенные кандидаты, которые, на ваш взгляд, должны занять должности в новом составе кабинета министров республики?

- Кандидаты, безусловно, есть. Но оценка им будет дана с учетом их профессионализма. Для проведения конкурса мы уже привлекли высококлассных специалистов. Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства. Возможно, кто-то еще раскроется из тех, кто ранее занимал соответствующие должности, кто-то приедет издалека, а кто-то уже давно работает в Мордовии и вырос для новой карьерной ступени. Но то, что честный конкурс будет проведен, - это однозначно.

- В целом за прошедшие три месяца с какими трудностями успели столкнуться на новом посту?

- Основной вопрос, который волнует всех людей, это качество их жизни: заработная плата, окружающая среда, система ЖКХ. Всеми этими вопросами я, конечно, обеспокоен. Чтобы развивать систему жилищно-коммунального хозяйства, строить дороги, социальные объекты, нужны средства. А когда существуют запреты и ограничения, ни о каком развитии речи идти не может. Накопилась многомиллиардная задолженность - перед различными организациями, в том числе перед бизнес-структурами. Кстати, председатель правительства не предоставил сведения о накопившихся за последние годы долгах.

Я знаю о невыполненных обязательствах перед строителями, дорожниками. Дорожный фонд фактически обескровлен, а деньги выведены в неизвестном направлении. А это, между прочим, невыплаченная заработная плата в строительных организациях. Мы сейчас восполняем эти средства. Подобное наблюдается по всем структурам. Что ни возьми - те же автомобильные перевозки или железнодорожные субсидии - везде республика должна. И это уже помимо тех 49 миллиардов рублей государственного долга, которые мы должны коммерческим банкам и бюджету Российской Федерации. А разбираться в этом приходится только сейчас, нам, понимаете? Те, кто создал эти проблемы, предпочли отойти в сторону. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства.

Сейчас надо смотреть вперед - начать регулярно платить людям зарплату, ремонтировать больницы, социальные учреждения. Кстати, счета более 200 школ, больниц и детских садов арестованы за неуплаты. В программу финансового оздоровления, принятую совместно с Минфином России, эти пункты тоже включены. Составлен четкий план по наращиванию собственных доходов одновременно с экономией средств. И о дополнительных финансовых вливаниях мы уже подумали. Нам важно придерживаться определенных правил, которые раньше нарушались. На сегодняшний день ситуация в Мордовии действительно критическая. Кроме того, у нас есть отдельный план, который, я думаю, перерастет в целевую программу создания новых рабочих мест. Помимо этого, совместно со Сбербанком мы приступили сейчас к формированию стратегии социально-экономического развития республики. Это проект государственно-частного партнерства, многие наши предприятия, крупные холдинги, агрохолдинги уже работают со Сбербанком. Поэтому у нас получится инвестиционная стратегия, которая позволит республике зарабатывать деньги, то есть получать доходы, чтобы и с долгами рассчитываться, ну и, собственно, достойно жить. Отмечу отдельно, что и с Минпромторгом России во многом достигнуто понимание по конкретным предприятиям, которые попали не в очень хорошее финансовое положение.

- Вам помогает сейчас опыт работы в должности премьер-министра Дагестана?

- Любой опыт помогает. Хотя, думаю, нужно говорить прежде всего про моих учителей. Начну с Рустама Нургалиевича Минниханова - президента Республики Татарстан. Вот кто показал мне пример четкой системной работы как на уровне самого руководителя, так и в команде. Что касается Дагестана, я работал там председателем правительства в команде Владимира Абдуалиевича Васильева. Нам приходилось сталкиваться, конечно, с многолетней клановостью. В Дагестане также проводили кадровый конкурс, который позволил прийти новым людям во власть. Никто не верил, что в Дагестане во власть можно просто прийти через конкурс и занять позицию, например, вице-премьера или министра. Несомненно, прорыв в этом плане удалось совершить. Большие долги были и в Дагестане, но нам удалось с ними справиться за достаточно короткий срок. Почти в два раза удалось увеличить объем бюджетных средств. Испробованные механизмы, особенно в борьбе с коррупцией, не забыты и будут применены в Мордовии. Поэтому любой опыт, несомненно, помогает. Я никогда не забываю уроков своих учителей.

Кстати, при поддержке АНО «Россия - страна возможностей» нам удалось уже запустить кадровый проект «Моя Мордовия», который направлен на поиск руководителей для органов власти республики. Принцип прост - участвовать в конкурсе могут все, не только те, кто работает уже в государственной системе или проживает в Мордовии. Конечно, хотелось бы, чтобы не прятались в тени те, кто корнями связан с нашей республикой. Например, мои родители, бабушки и дедушки - все отсюда. Вместе с тем я всю сознательную жизнь провел в Татарстане. Имею ли я отношение к Мордовии? Конечно же. Я мордвин, с нашей республикой у меня связано практически все. И таких людей много. С другой стороны, еще раз повторюсь - прежде всего будем оценивать профессиональные качества.

- Как вы уже отметили, доходы населения оставляют желать лучшего. Из-за этого из республики уезжает молодежь. Как планируете остановить отток молодых граждан и удержать их в регионе?

- Есть два основных механизма. Первое - это создание новых рабочих мест и повышение заработной платы, второе - профессиональный рост. Любой человек хочет самореализовываться. Но вообще я считаю, неплохо, если молодой человек после окончания университета уехал куда-нибудь, поработал, может быть, в Москве или в другом регионе, а потом вернулся на хорошую позицию в родную республику. Иногда это даже лучше. Поэтому нет такой цели, чтобы после университета всех оставить тут работать. Есть задача - подогреть желание вернуться на малую родину на каком-то этапе своей профессиональной деятельности и поделиться этим опытом. Но последняя тенденция, конечно, беспокоит - свыше двух тысяч человек в год уезжает из республики.

- Артём Алексеевич, а вы и ваша семья сделали прививку от коронавируса?

- Пока нет. У меня есть антитела, я переболел в легкой форме. Но если специалисты скажут, что моих антител недостаточно для защиты от коронавируса, я, конечно, сделаю прививку. Члены моей семьи тоже переболели, опять же в легкой форме.

- Как вы считаете, справилась ли система здравоохранения Мордовии с пандемией? Наверное, уже сейчас можно дать определенную оценку.

- Я считаю, что она справляется до сих пор. Пока мы не победим эту заразу, окончательно говорить ничего нельзя. Минздрав региона достаточно быстро отреагировал на этот вызов, оперативно перевел под больных коронавирусом необходимый коечный фонд. Лишь восемь процентов его оставалось свободным, когда я приехал в республику. Критически низкий показатель, согласитесь? Мы аккуратно подняли его до 20% благодаря специалистам из системы управления здравоохранением. Они четко знают логистику, маршрутизацию пациентов - где разместить, как быстро переводить койки из одной категории в другую, как управлять персоналом, чтобы в один момент все не ушли на больничный. Считаю, что эта система у нас оказалась на достаточно высоком уровне. И вот в течение последних трех месяцев, когда был пик очередной волны пандемии, я сумел убедиться в этом лично. Практически со всеми главными врачами провел личные встречи, понял, каким образом ведется работа. Не сомневаюсь, что эта система боеспособна. То, что необходимы дополнительные вливания, это однозначно. Так, все лаборатории, готовящие результаты тестов, находятся только в Саранске. Но республика-то достаточно большая, нам нужно разместить подобные лаборатории везде.

- Если говорить об экономическом секторе республики в целом, на сегодняшний день как вы оцениваете потери после пандемии? Сколько еще необходимо средств на сбалансирование бюджета региона?

- Все зависит от ситуации в каждой конкретной отрасли. Допустим, сельхозпроизводители ничего не потеряли, потому что это всегда живой рынок, тут доходы зависят от численности населения, потребления. А вот торговые цепочки, которые были разрушены, особенно с зарубежными странами на какой-то период, - тут, конечно, потери есть. Большой ущерб был нанесен отрасли гостеприимства, общепита, ресторанному бизнесу. Они до сих пор не восстановились. Мы сейчас принимаем всяческие меры, поддерживаем их различными мероприятиями. Поддерживаем - и не требуем многое. Понятно, основной ущерб, как и везде, был нанесен сфере услуг. Оценить его в конкретную сумму, наверное, мы сможем чуть позже, по итогам оценки ВРП.

- Вам нужна дополнительная помощь федерального центра?

- Такая помощь уже осуществляется, мы постоянно сотрудничаем с федеральными властями. Это и помощь с вакцинацией, и дополнительные выплаты медикам, которые, я считаю, снимать пока нельзя. Врачи находятся в зоне постоянного риска, работают в напряжении, нуждаются в этой финансовой поддержке. Но, опять же, и про бизнес нельзя забывать, тут тоже оказывается помощь.

- Артём Алексеевич, вы возродили в республике такой вид спорта, как спидвей, которым ранее славилась Мордовия. Что вы можете сказать о развитии спорта в регионе в целом?

- У нас много и спортивных направлений, и объектов. Конечно, в большей степени ориентация идет в сторону спорта высоких достижений, такого как футбол, например. Перед нами стоит серьезная задача по заполнению спортивных объектов. Чтобы там проводились чемпионаты, в том числе всероссийского и международного уровней. Иначе такие спортивные объекты просто себя не смогут окупить.

Мы сейчас постепенно будем развивать и другие спортивные сферы. К примеру, легкую атлетику. Не забывайте - мы одни из лидеров в России по спортивной ходьбе, дзюдо, боксу, футболу. Считаю, что спорт все-таки должен культивироваться в молодежной среде.

Что касается больших командных спортивных успехов, то тут без дополнительных финансов не обойтись. Думаю, даже возможно стороннее спонсирование. Любимые виды спорта, такие как спидвей, мы будем возвращать в республику. Они зрелищные, интересные, эмоциональные, к ним привыкли люди. А то, что сейчас может на себя взять государство, - так это спортивное развитие именно молодежи и массового спорта. Вот на это мы сейчас делаем больший упор, как и на улучшение общего здоровья нации. Да, трудно, в непростое время мы сегодня живем. Я сам регулярно общаюсь с жителями, знаю об их проблемах не понаслышке. Все устали ждать лучших времен, давно готовы к переменам и верят, что все вместе мы способны поднять планку нашего благосостояния. И я верю и знаю - мы справимся.

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