Надежда Бабкина: «Я никогда не сдамся!»

Самая народная артистка России поделилась сокровенным

У Надежды Бабкиной что ни год, то юбилей. В прошлом году самая народная артистка России отметила свое 70-летие, а в нынешнем ее главное детище - ансамбль «Русская песня» - будет отмечать 45-летие. А поскольку юбилеи обычно становятся поводом оглянуться назад, на прожитые годы, и подвести некоторые итоги - то и неудивительно, что Надежда Георгиевна, отметив личную дату, следом выпустила автобиографическую книгу со слегка игривым названием «Модная народная». В ней артистка рассказала о своем жизненном пути, о горьких и счастливых моментах своей жизни. Но беседа с Надеждой Бабкиной в итоге, конечно же, получилась гораздо шире, затронув и многие другие глубоко личные моменты…

«Пора начинать!»

- Надежда Георгиевна, откройте тайну: почему Надежда Бабкина все-таки решилась написать свою автобиографию? Многим кажется, что они про вас все знают.

- Я даже не раздумывала: надо или не надо писать ее? Когда мне стали показывать разную информацию обо мне: что пишут, что говорят, что придумывают - я решила: наверное, надо от первого лица рассказать все так, как есть, и кто ты есть на самом деле. И когда начать ее писать: завтра, послезавтра или вчера - тоже вопрос не стоял. Просто сама себе сказала: «Надя, пора начинать!» И вот, отдыхая на Алтае, я просто наговаривала на диктофон свои воспоминания: что происходило и как это было. Первыми моими слушателями этих записей были мои подруги. И многие вещи, которые они услышали, их удивили: они про это не знали, я им про это не рассказывала. Я ничего не таила - а просто не было повода, чтобы это рассказать ни с того ни с сего, ведь должна же быть какая-то причина…

- Получается, в книге вы все честно о себе поведали?

- Я решила рассказать так, как есть, не придумывая и не приукрашивая. Кому-то это понравится, кому-то - нет... А может, кто-то скажет: у меня тоже так было. А кто-то скажет, что лучше так жить не надо, чтобы такого никогда не было. Потому что некоторые считают, что артисты - это какие-то небожители. Что они ни на что не способны вообще: ни посуду помыть, ни полы протереть, ни еду приготовить, и многое другое… Поэтому книга - это как исповедь моя. Для тех, кто хочет больше узнать о Надежде Бабкиной, которая родилась в глухой деревне в Астраханской области…

- Вы оттуда?

- Да, я южанка, казачья дочь!

- Про детство в книге тоже есть?

- Конечно. И оно у меня было счастливым. Сетовать, что в юные годы у меня ничего не было, я не буду. На мой взгляд, у меня было всё: и куклы, и другие игрушки. И книжки читали, и сказки рассказывали, и ярмарка проводили… Детство было замечательным! И вообще обижаться на жизнь я не могу и не буду никогда. То время сделало нас людьми: мой брат стал генералом, а Надя Бабкина - народной артисткой. Мне иногда говорили: «Ой, все по блату!» Какой блат? Я оказалась в Москве в 21 год, и у меня была некая шокотерапия - потому что я до этого момента никогда не бывала в столице. Но я поспорила со своей подругой, что останусь здесь, - и вот большую часть жизни я живу в Москве, а не там, где я родилась. Но связь с родным краем я обязательно поддерживаю…

«По совести и по душе»

- Человеку, который пишет свою биографию, приходится заново переживать свои эмоции - как положительные, так и отрицательные. Сложно было возвращаться к воспоминаниям?

- Возвращаться к воспоминаниям необходимо. Если ты не помнишь родства своего, детства, своих эмоций и будешь думать, что у тебя всегда все было плохо, то у тебя никогда не будет будущего. Его надо строить, оглядываясь назад. Но при этом не надо тащить с собой негатив. Бессмысленно отрекаться от того, что происходило в твоей жизни, - но можно что-то переосмыслить. Я для себя это уже сделала... Сейчас вы меня, наверное, спросите: что именно я переосмыслила?

- Да, вы угадали!

- Практически всё! И постоянно продолжаю это делать. Мы сейчас с вами поговорим, я приду домой, вечером буду думать - и решу, что, например, я еще вот это не рассказала, а здесь лучше было бы ответить иначе… К этому надо относиться философски. Мы же становимся старше, становимся другими и многое переосмысливаем. И это нормально, так и должно быть…

- Вы как-то сказали, что имя и судьба человека взаимосвязаны. Ваше имя вам как-то помогало в жизни?

- Имя мне до сих пор помогает идти вперед и не сдаваться. И я никогда не сдамся - что бы ни происходило! Перед вами - светлая Надежда! Сейчас кто-то скажет: «Ничего себе, ты сказанула!» А что стесняться? Сам себя не похвалишь - никто не похвалит! (Смеется.) Надо себя оценивать положительно. Если вы что-то сделали - пусть небольшое, но то, что раньше не получалось, - это уже ваше достижение! Этому надо радоваться и восхищаться собой: «Какая же я молодец!» Свое имя я отрабатываю сполна. Я все делаю по совести и по душе. Мне папа всегда говорил: «Если ты за что-то берешься - то доводи до конца. А если в чем-то сомневаешься - то старайся туда не влезать, не трать на это время!» И он был прав. Но я, конечно, влезала, училась на своих ошибках... Каждый человек носит свое имя и его отрабатывает, раз оно ему дано. Просто каждому человеку надо прочитать, что означает его имя, надо повнимательнее отнестись к своему имени и к фамилии. У меня, например, она тоже потрясающая: бабки - на! (Смеется.) Мне нравятся улыбчивые люди, самодостаточные, деятельные. Я люблю, когда у людей все хорошо, когда не заморачиваются печалью…

«Я понимала, к чему надо стремиться»

- В прошлом году вы отметили юбилей, в этом году ваш ансамбль «Русская песня» отмечает 45-летие - очень солидная дата... А вы помните, как зарождался этот коллектив?

- Ансамбль наш зарождался в общежитии Гнесинки, поскольку мы все были иногородними. Сегодняшние наши солисты тоже представляют разные регионы. Все пустили корни, детей понарожали... Вот так и живем, и поем… Надеюсь, что мы сможем отметить эту дату, но пока о планах не буду говорить...

- Кого вы считаете своими учителями?

- Говорят: «Не сотвори себе кумира», но я их себе сотворила. И это были Людмила Зыкина, Ольга Воронец, Лидия Русланова и другие великие артистки. Все эти певицы для меня были учителями. Например, с Людмилой Зыкиной мы подругами не были, но хорошо общались, работали вместе на концертах. Она мне говорила: «Ты работаешь первое отделение, а я - второе». И я безропотно соглашалась. А потом она как-то посидела в зале, посмотрела, как я работаю, и сказала: «Нет, ты будешь завершать теперь концерты наши». Я ее очень сильно любила и уважала как личность. Я понимала, к чему надо стремиться, - но при этом я не знала, смогу ли я чего-то подобного добиться. Этот кумир мне помогал реализоваться - и оказаться совсем иной… Кстати, при всей ее монументальности и важности она была глубоко ранимым и тонким человеком...

«Я - степь»

- Вы всегда искрите энергией - такое чувство, что в вас сидят человек 50! Где вы ее черпаете?

- Это природа. Ну и конечно, надо любить себя и людей, работу свою любить, потому что это твоя реализация. Не может человек без нее - иначе будет скука невозможная, начинаешь дряхлеть, чахнуть… Зачем? Продлите сами себе свою жизнь!

- Как вам удается поддерживать позитивный настрой?

- Как каждое утро в программе «Модный приговор» я и Саша Васильев говорим одно и то же столько лет: любите себя! Подойдите и посмотрите на себя в зеркало. Красиво же! Но, конечно, себе еще надо уделять время. И я это делаю. Не могу сказать, что каждый день, но стараюсь. Мне хочется нравиться мужчинам! А если женщины меня поддерживают в этом стремлении - значит, мы вместе. Кто-то осуждает, что я не так выгляжу, не то надела... Мы все люди разные, имеем свои мнения - как говорится, «на вкус и цвет товарищей нет». Любите себя и весь мир вокруг, улыбайтесь - и тогда все будет отлично! Помните: любви никогда не бывает много. Я всегда чувствую поддержку и любовь людей. Особенно ярко это было в те трудные минуты, которые были в начале пандемии. Я была, можно сказать, «первооткрывательницей» (Надежда Бабкина серьезно переболела ковидом в марте прошлого года - прим. авт.). Надо отдать должное, что люди всей страны меня в те минуты поддерживали. Но я узнала об этом потом и считаю, что для меня это личный показатель того, что все, что я делаю, я делаю правильно. У меня нет никаких сомнений в том, туда ли я иду. Когда меня спрашивают: «Надя, ты кто?» - я отвечаю: «Я - степь».

- Почему?

- А представьте себе огромную степь, где растут тюльпаны с кулак, полынь, ковыль шумит, там дурманящий запах и конца и края не видать... Там, где-то за горизонтом, ты думаешь, что начинается океан, а там всего лишь небо с землей сходится... И ты туда бежишь по всему этому цветущему и ароматному, и нет тесноты! И вот для меня нет тесноты - ни внутри, ни в общении с людьми…

Яна Невская, фото Вадима Тараканова