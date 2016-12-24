Лед и пламень в одном флаконе

Он - пышущий страстью певец и актер, особенно громко заявивший о себе в фильмах Евгения Матвеева «Любить по-русски!», да и вне экрана и сцены успевший наломать немало дров. Она - прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка, спокойная, уравновешенная и знающая себе цену женщина. После ухода из большого спорта жила себе спокойно во Франции и знать не знала никакого Джигурду. И тут вмешался тот самый случай, который кто-то назовет счастливым, а кто-то - роковым. Марину Анисину пригласили в Россию принять участие в ледовом телешоу. И партнером ей достался не кто иной, как… Никита Джигурда. У них были яркие выступления в эфире - но за кадром все, по-видимому, было еще ярче. Потому что в скором времени они поженились, а на следующий год у них родился сын, а еще через год - дочь...

Но ничто не вечно под луной: пять лет назад они расстались - со скандалом, с судебными разбирательствами, официально оформив развод. Марина с детьми уехала во Францию, Никита остался в Москве. Казалось бы - разошлись, как в море корабли… Но, как мудро сказано кем-то: никогда не говори «никогда»! Они простили друг другу все обиды и поженились еще раз, а потом устроили свадебное торжество…

Неудержимые чувства

Как стало известно, эта пара планирована сыграть свадьбу еще в прошлом году, но этим планам помешала пандемия.

- Мы год не виделись, - честно признался Никита Джигурда. - Виной тому пандемия, как вы понимаете. Марина с детьми была во Франции (прославенная фигуристка имеет гражданство этой страны - прим. авт.), а я - в России. Я не мог их даже обнять. Мы, конечно, общались по телефону каждый день, в том числе и по видеосвязи. И вот во время одного из разговоров Марина мне сказала: «Джигурда, я тебя люблю. Я хочу замуж!» Сейчас во Франции до сих пор сохраняются жесткие ограничения, там действует комендантский час в вечернее и ночное время. И я задействовал все связи, чтобы привезти ее сюда и устроить нашу с ней свадьбу. Марина до последнего сомневалась, что она состоится, боялась, что ее не выпустят из страны. Но она прилетела! Дети остались пока во Франции… Марина не готовилась к большой свадьбе - мы думали, что будем отмечать в очень узком кругу. Но появилось столько желающих нас поздравить, что мы не могли сделать иначе. Поэтому и получается такое большое торжество…

Растопить сердце Снегурочки

Надо сказать, что весь большой праздник Никита Джигурда организовал буквально за неделю. Пару расписывали в Грибоедовском ЗАГСе российской столицы. Марина Анисина была в коричневом платье, расшитом стразами, а Никита - в строгом костюме-тройке из парчи от Вячеслава Зайцева. Церемония, на удивление, прошла спокойно, никаких экстраординарных событий не произошло. Бурный в проявлениях эмоций жених вел себя скромно и внимательно слушал слова сотрудницы ЗАГСа.

- Я сегодня не буду хулиганить, - заверил всех присутствующих артист, ставя свою подпись в свидетельстве о браке. - Мы столько вместе испытаний прошли, и вот теперь мы снова законные муж и жена. Мне ее мама говорила, когда мы первый раз еще расписывались: «Ты кто такой? У моей дочери был роман с принцем Монако!» А я круче, потому что сумел растопить сердце богини Анисиной и выполнил все свои обещания!..

После торжественной церемонии «молодожены» отправились в ресторан, а после их ждал ночной клуб…

«Все было как в тумане»

Многие обратили внимание на то, что Марина Анисина, в отличие от своего супруга, на церемонии мало говорила, и кому-то даже показалось, что она чем-то расстроена. Но на деле все оказалось значительно проще.

- После тихого Бордо во Франции, где мы живем с детьми, где с шести вечера до шести утра комендантский час, я как будто попала в другую вселенную, - призналась Марина. - Не ожидала увидеть такое количество журналистов и тех, кто пришёл поздравить нас. Всем, кто радуется за наше официальное воссоединение, - огромное спасибо! Некоторые в комментариях мне пишут, будто бы я не радуюсь торжественной церемонии. Это совершенно не соответствует действительности! Для меня все происходившее в Грибоедовском дворце было как в сказочном тумане. Я сама сделала Джигурде предложение и счастлива, что мой венчанный муж устроил для меня такой незабываемый праздник!

Между ними таял лед

Марина Анисина и Никита Джигурда познакомились почти 14 лет назад. Они вместе принимали участие в шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон», которое шло на телеканале «Россия». Кстати, изначально Никита не должен был участвовать в этом проекте и появился в нем в самый последний момент.

- Я никогда не участвовал в подобных шоу, - признается Никита. - Мне позвонили и спросили: «Вы стоите на льду?» Я, не уточняя того, что в последний раз был на льду в детстве, сказал, что стою на нем как бог. Мне в ответ: «Выручайте: летит олимпийская чемпионка, и она запросила партнера красивого, высокого, который может стоять на льду, потому что она едет побеждать!» И вот мы с ней познакомились, в первую же тренировку вышли на лед. Марина говорит: «Ну!..» - «Что - ну?» - «Проедьтесь!» - «Слышишь, а меня про «проехать» никто не спрашивал! Меня спросили: стою ли я на льду? Я стою, как видишь!» Я проехал, конечно - так, по-хоккейному - и она схватилась за голову. Так как нам предстояло проделать огромную работу... Я влюбился в нее с первого взгляда. Ухаживал, писал стихи, но она никак не реагировала на это. Я даже написал цикл стихов, которые посвятил ей, но тогда они не подействовали на Анисину… Марина мне говорила: «Джигурда, все это лирика. Победим на льду - тогда поговорим о личном». Еще в первые дни знакомства у нас был такой диалог с ней: «Ты замужем? Если нет - я хочу, чтобы ты стала моей женой и родила мне такую же зеленоглазую богиню!» - «А я хочу мальчика!» - «Хорошо, договорились: пусть первым будет мальчик, а вторая - девочка. Мы покажем пример миру, что даже в шоу-бизнесе можно быть настоящими, и не все тут по договоренности. Мы докажем, что есть истинная - как я говорю, не стерильная - любовь».

Я горжусь тем, что, несмотря на настояние ее мамы, ее подруг, того, что ей сливали ложь о том, что я получил от продюсеров шоу деньги, чтоб ее соблазнить, женить на себе и так далее - как бы такой реальный сериал устроить - она поверила мне. И полюбила меня. Ледовый бастион пал! Я боготворю свою супругу Марину Анисину и хочу пожелать всем такой же взаимной любви! И хочу пожелать мужчинам: боготворите своих девчонок!

Анна Солнцева, фото Лилии Шарловской и Вадима Тараканова