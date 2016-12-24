Елизавета Боярская: «Хочется быть максимально собой»

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Зрители телеканала «Россия» наконец-то дождались нового сезона полюбившегося сериала «Оптимисты». В центре сюжета - острейший кризис XX века: так называемый Карибский, когда СССР в пику размещению американских ракет в Турции решил разместить свои на Кубе. В результате мир оказался на грани ядерной войны. Все события в сериале разворачиваются в 1962 году, в самый разгар кризиса. Главных героев двое: советский разведчик Дмитрий Нестеров (его играет Сергей Безруков) и американка русского происхождения Алекс Брэдли (эта роль досталась Елизавете Боярской). Между ними вспыхивает любовь...
Нам удалось расспросить актрису о том, как проходили съемки и что интересного осталось за кадром, как муж актрисы реагирует на откровенные сцены с ее участием и что она пережила за год пандемии...
Собирательные образы
- Елизавета, этот сериал основан на реальных событиях. А ваши с Безруковым персонажи - «додуманная» история?
- За основу, разумеется, взяты реальные события - с середины октября 1962 года, когда был самый пик противостояния двух стран, когда ракеты уже были на Кубе, и не было понятно, чем закончится эта ситуация. Поэтому основа - реальная. Но, разумеется, наши персонажи, и что с ними происходит, и то, как разрешается ситуация, - это вымышленный сюжет. Хотя, возможно, какие-то истории реальных персонажей похожи на наши - ведь у нас было много замечательных разведчиков, и в фильме - собирательные образы.
- Ваша героиня говорит с небольшим акцентом. Долго готовились?
- Чуть-чуть. Мы с режиссером Алексеем Попогребским искали сначала, как бы это правильно сказать, такой утрированный вариант акцента. У меня много друзей в Англии, США, но никто с таким акцентом не разговаривает. По крайней мере, это выглядит достаточно неестественно. В итоге мы остановились на таком легком акценте, чтобы он был едва заметным и не раздражал.
«Все костюмы - настоящие»
- На какие образы известных женщин того времени вы ориентировались, готовясь к роли и создавая образ своего персонажа?
- Алекс - это собирательный образ. Но очень важно было показать ее принадлежность к богеме. Что она не политик, не домохозяйка или еще кто-то - она светская женщина. И когда эта американка приезжает в советское общество, она привлекает к себе много внимания. Она одевается не так, как советские женщины, и ведет себя не так, как они. Она раскованна, смела - в отношениях с мужчинами это более привлекает. С одной стороны - она русская по природным качествам, но ее нравы и манера поведения для советского общества вызывающие.
- Хочу отметить, что у вашей героини - очень красивые наряды.
- Да, и это - моё! Мне тоже нравится! (Смеется.) И мне комфортно было в этих образах. Эпоха - невероятно стильная, красивая и элегантная. У меня практически все костюмы - настоящие. Наши художники заказывали одежду на американских сайтах. Приходили огромные пакеты со старыми американскими вещами, и они примеряли на героях эти наряды. Так что многие мои образы - абсолютно реальные костюмы. И у нас всего несколько костюмов были пошиты по лекалам того времени. Так что все нюансы учитывались. Все шляпки - тоже из того времени, над ними тряслись, чтобы не отвалилось ни одного перышка…
- Да, шляпки тоже прекрасно смотрятся!
- Они красивые, но непрактичные для нашего времени. Пойти в таких можно, например, на скачки. Но когда я в «Сапсане» еду из Петербурга в Москву и пытаюсь там поспать, то я буду в последнюю очередь думать о шляпке! (Смеется.) Обстоятельства диктуют другую моду. Но тем и прекрасна наша профессия, что мы можем на себя примерить множество эпох, носить разные костюмы и существовать в различных обстоятельствах. Здесь нам очень повезло!
«Я взяла мастер-класс у фотографа»
- Ваша героиня по сценарию фотограф, и вы очень органично в кадре смотритесь с фотографической аппаратурой…
- Я взяла мастер-класс у нашего питерского фотографа Игоря Смольникова. Он много снимает, в том числе на старые камеры. Я попросила у наших реквизиторов тот аппарат, с которым мне предстояло работать, к себе домой на пару недель. И вот я каждый день по чуть-чуть что-то учила - хотя для обычных фотографов эти вещи естественны, и они не рассматривают как в первый раз всю свою камеру. Но это же не на телефон что-то сфотографировать… Поэтому мне хотелось, чтобы в кадре моя героиня с фотоаппаратом в руках смотрелась естественно.
- А вы не пробовали, кстати, напечатать то, что у вас получалось?
- Фотоаппарат был реальным, но не настолько работающим… (Смеется.) Поэтому то, что в кадре, - все это было искусством монтажа.
«Эпоха такая - все курили!»
- Кстати, в фильме многие герои, в том числе и ваш персонаж, курят. Это тоже искусство монтажа - или пришлось все делать по-настоящему?
- Я в жизни не курю, а моя героиня Алекс курит, причем много и везде. А надо понимать, что сцена снимается не одним дублем, а разными кадрами. И у меня периодически были ощущения, что я от этого курения позеленела. В одной из последних серий, когда ситуация наиболее напряженная и когда там все сидят и курят, - мы ее снимали, эту сцену, часа, может, четыре. А я всю сцену курю! И я чувствовала, что мне просто дурнеет с каждым дублем все сильнее и сильнее. Но куда деваться, это эпоха такая - все курили!.. Помню, была еще одна сцена - не знаю, вошла она в фильм в итоге или нет. Герои летели в самолете, и я предложила режиссеру, чтобы кто-то курил во время полета. Представляете, раньше курили в самолетах! Причем это было и в 90-е - и хорошо, что это время закончилось!
- После такой практики дурной привычки не появилось?
- Точно - нет! (Смеется!) Скорее, появилось еще большее отвращение - когда становится плохо только от одного запаха сигаретного дыма…
Елизавета Боярская и Сергей Безруков сыграли главные роли в сериале «Оптимисты. Новый сезон»
«Надо будет для работы - я спою»
- Для фильма был снят клип и записана дуэтная композиция, где вы поете вместе с Сергеем Безруковым. У вас там очень красивые голоса. Сергея мы слышим часто, а вот вас многие услышали впервые.
- В жизни я вообще не пою. Я, может, чересчур требовательна к себе - но мне кажется, что если уж петь, то нужно это делать на отлично! У меня есть какие-то спектакли, где я пою, но я думаю, что не могу это делать настолько хорошо... Но здесь основная трудность была еще в том, что когда я пришла на звукозапись, то нужна была высокая тональность, а у меня же низкий голос. Я говорю нашему режиссеру Алексею Попогребскому: «Смотри, я могу спеть очень высоко - но тогда я буду петь немного фальцетом. Либо я могу петь ниже - но тогда я буду вровень с Сережей». Он сказал: «Нет, тогда в этом не будет трепетности. Пусть будет высоко». Кстати, музыка в обоих сезонах сериала играет важную роль. Ее писала Аня Друбич.
- Будете еще петь?
- Надо будет для работы - я спою, но так, чтобы делать это отдельно, - я не рискну...
«Дома мы точно другие»
- Зрители часто задают такой вопрос. У вас в фильмах бывают страстные сцены с другими актерами. А как ваш супруг Максим Матвеев к этому относится?
- Все-таки мой супруг - тоже актер и знает эту профессию не понаслышке. Я знаю, что Максим за меня только радуется - если у меня какая-то насыщенная и интересная, яркая роль, волнующая история. И чем она правдоподобнее, чем она более захватывающая - тем больше он за меня рад. А какими мы приходим домой... Мне кажется, что это заблуждение: когда думают, что после насыщенного эмоционального дня мы приходим - и еще дома нас «колбасит», и мы не можем остановиться. Уж дома мы точно другие, чем в кино!
- Это здорово - оставаться собой!
- После пандемии и долгого отсутствия работы все поменялось. Да, я в обычной жизни естественная, без грима и яркого макияжа. Так что долгое время была каждый день такой. А потом пришлось входить в свою форму! (Смеется.) В жизни так много ролей, спектаклей, что в остальное время хочется быть максимально собой, выглядеть для себя, для семьи максимально естественно...
- Раз уж разговор про это зашел - год пандемии изменил многое и многих...
- Парадоксально, но для меня этот год был удивительно гармоничным. Давно так много времени я не проводила с семьей. Умиротворение, созидание, тепло, любовь, осознанность… И никакой суеты!
Яна Невская, фото Геннадия Авраменко, Вадима Тараканова и пресс-службы телеканала «Россия»
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