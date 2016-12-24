Забили спутницу до смерти

В Мордовии по подозрению в убийстве 16-летней давности задержаны двое уроженцев поселка Явас

Преступление, за которое взяли двух жителей республики, оставалось нераскрытым с осени 2004 года. Тогда в поселке Явас Зубово-Полянского района со следами насилия было обнаружено тело 38-летней местной жительницы Татьяны Подпориной. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Несмотря на все усилия правоохранителей, выйти на след убийц не удавалось.

В феврале текущего года у сотрудников Управления уголовного розыска МВД по РМ появилась информация о возможной причастности к совершению преступления двух уроженцев поселка Явас, 1981 и 1985 годов рождения, которые все эти годы проживали в Москве. Речь идет о 35-летнем Алексее Блинове и 40-летнем Алексее Панькине. Они были задержаны и доставлены в Мордовию. Правда, был еще третий участник расправы, но он скончался около десяти лет назад своей смертью.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, 30 сентября 2004 года трое молодых людей и потерпевшая распивали спиртные напитки на окраине поселка Явас. Общение между женщиной и подозреваемыми, вероятно, носило и сексуальный характер. И кавалерам в какой-то момент пришлась не по нраву несговорчивость дамы. Вспыхнула ссора. В результате парни стали наносить строптивой спутнице удары по различным частям тела. Избив несчастную до смерти, они скрылись с места преступления.

После задержания подозреваемых Следственный комитет по РМ возобновил расследование уголовного дела об убийстве 16-летней давности. Обвиняемые в расправе, по имеющимся данным, уже дают признательные показания. В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время совместно с сотрудниками следственного комитета полицейские продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор доказательной базы.



